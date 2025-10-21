초중교 가깝고 대치동 학원가와 인접한 학세권
DL이앤씨 ‘아크로 드 서초’
DL이앤씨가 이달 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 ‘아크로 드 서초’를 공급한다.
단지는 지하 4층~지상 39층, 16개 동, 전용 59~170㎡ 총 1161가구로 조성된다. 이중 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다. 입주는 오는 2029년 3월 예정이다. 단지는 서울 서초구 서초동의 서초신동아 1·2차 아파트를 재건축해 조성하는 단지로, DL이앤씨 하이엔드 브랜드 ‘아크로’를 적용한다. 층간소음 저감기술인 ‘D-사일런트 플로어(D-Silent Floor)’도 적용된다.
분양가 상한제가 적용돼 ‘로또 분양’으로도 주목받고 있다. 아크로 드 서초는 서울 지하철 2호선과 신분당선역인 강남역까지 직선거리 약 600m 거리에 있고, 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가깝다. 단지는 서이초와 맞닿아 있고, 길 건너편에 서운중이 위치한 학세권 단지다. 교육 1번지 대치동 학원가도 인근에 위치했다. 강남 신세계백화점과 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설을 비롯해 예술의전당, 강남 세브란스병원, 가톨릭대 성모병원, 한전아트센터 등이 단지 반경 2㎞ 이내다.
단지 내 하이엔드 커뮤니티 ‘클럽 아크로’에는 프라이빗 스크린 골프라운지와 스크린 골프룸, 실내수영장, 피트니스, 필라테스룸 등 입주민의 웰니스 라이프를 위한 공간이 마련된다.
키즈 라운지, 키즈 스테이션, 프라이빗 스터디룸 등도 조성된다. 특별한 휴식을 제공하는 스카이 라운지(2개소)가 설치되며, 단지별 특화시설인 그랜드 라이브러리와 비거리 골프룸, 올데이다이닝까지 아크로의 하이엔드 커뮤니티도 조성될 예정이다.
