중국 4중전회 20일 개막… 5개년 계획·지도부 인사 주목

나흘간 공산당 중앙위 전체회의

향후 5년 경제 청사진 중점 논의

‘공석’ 중앙위원 최소 9명 충원도

2023년 3월 중국 베이징 인민대회당에서 중국공산당 중앙군사위원회 장유샤(앞줄) 부주석이 새로 선출된 중앙군사위원 장성민, 류전리, 허웨이둥, 리상푸, 먀오화(왼쪽부터)와 함께 선서하고 있다. 이들 중 3명(리상푸·허웨이둥·먀오화)이 낙마했다. 로이터연합뉴스

중국공산당은 20일부터 4일간 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)를 열어 5년간 경제 청사진과 핵심 지도부 인사를 논의한다. 미국과의 무역전쟁, 내수 부진, 부동산시장 침체, 미래 성장동력 확보 등 난제에 대한 해법이 윤곽을 드러낼 것으로 전망된다.



중국공산당은 5년마다 전국대표대회를 열어 205명의 중앙위원과 171명의 후보위원을 선출한다. 이들이 임기 중 7차례 전체회의를 열어 주요 정책과 고위 인사를 결정한다. 네 번째 전체회의인 이번 4중전회에서는 올해 마무리되는 14차 5개년 계획(2021~2025년)을 평가하고 15차 5개년 계획(2026~2030년)을 중점적으로 논의한다.



5개년 계획의 구체적인 내용은 내년 3월 열리는 전국인민대표대회(전인대)에서 발표되지만, 대체적인 윤곽과 방향은 이번 회의 종료 후 확인할 수 있다. 전문가들은 내수 진작이나 복지 확대보다는 첨단기술 산업·인프라 투자 확대에 방점이 찍힐 것으로 전망한다.



영국 파이낸셜타임스(FT)는 “14차 계획에서도 국내 수요 진작 필요성이 언급됐지만 당은 실제로 생산 지원을 선호했다”고 지적했다. 미 CNBC방송은 “중국 당국이 반도체, 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇에 더 많은 지원을 약속할 가능성이 크다”고 전했다.



숙청 등으로 비어 있는 고위 지도부에 대한 인사도 이뤄질 것으로 보인다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난해 3중전회 이후 부패 조사나 사망 등으로 공석이 된 중앙위원 최소 9명을 교체해야 한다고 지적했다. 이는 2017년 이후 가장 큰 폭의 중앙위원 인사다.



군 고위 지도부 물갈이는 사실상 예정됐다. 중국 국방부는 지난 17일 군 서열 3위 허웨이둥 중앙군사위원회 부주석 겸 중앙정치국 위원과 5위 먀오화 전 중앙군사위 정치공작부 주임 등 군 고위 지도부 9명을 당과 군에서 제명한다고 밝혔다.



허웨이둥과 먀오화는 낙마 이후 ‘시진핑 실각설’과 ‘권력 암투설’이 나돌았을 정도로 시진핑 국가주석의 측근으로 평가받는 인물이다. 두 사람의 제명으로 중앙군사위 위원 7명 중 지난해 숙청된 리상푸 전 국방부장을 포함해 3명이 공석이 됐다.



이들 외에 허훙쥔 전 중앙군사위 정치공작부 상무부주임, 왕슈빈 전 중앙군사위 연합작전지휘센터 상무부주임, 린샹양 전 동부전구 사령관, 친수퉁 전 육군 정치위원, 위안화즈 전 해군 정치위원, 왕허우빈 전 로켓군 사령관, 왕춘닝 전 무장경찰부대 사령관도 처분 대상에 포함됐다. 이 중 8명이 중앙위원으로 이들의 당적 박탈은 4중전회에서 추인된다.



한때 외교부장 유력 후보로 거론됐던 류젠차오 전 당 대외연락부장, ‘기술 차르’로 불린 항공·우주 전문가 진좡룽 공업정보화부장 등 수개월째 공식 석상에 나타나지 않은 인사들에 대한 조치도 이뤄질 가능성이 있다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



