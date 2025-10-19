광주·전남서 지방선거 ‘조기 과열’… 부작용 속출
상대 후보 비방·흑색선전 등 난무
현수막 게시·문자메시지 대량 발송
공무원도 “홍보업무 많아져” 토로
내년 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 광주·전남지역에서 선거전이 조기 과열되면서 부작용이 잇따르고 있다. 출마를 앞둔 후보들간 비방 등 벌써부터 흑색선전이 난무하고 있다.
19일 광주·전남지역 정가 등에 따르면 최근 광주에서는 김병내 광주 남구청장을 겨냥한 듯한 현수막이 게시돼 경찰이 조사에 착수했다.
지난 1일부터 광주 남구 일대에 “우리 남구는 ‘병’이 아닌 ‘용’이 필요하다”는 문구가 적힌 불법 현수막 15장이 게시됐다. 일각에서는 문구 속 ‘병’이 김병내 남구청장을, ‘용’이 차기 남구청장 선거에 출마하는 특정 인물을 지칭한 것이라는 지적이 나왔다.
지난 9월 5일에는 광주 동구 지역 주민들에게 ‘임택 동구청장의 3선에 반대한다’는 내용의 문자 메시지가 대량으로 발송돼 경찰 조사가 진행중이다. 문자 메시지엔 “임택 동구청장 3선 도전을 강력히 반대합니다. 동구 발전과 변화를 위해”라는 내용이 담겼다.
임 청장 측은 “익명의 전화번호로 불법을 저지르지 말라”며 신원 불상의 문자메시지 발송자를 공직선거법 위반 혐의로 광주경찰청에 고발 조치했다.
전남지역 상황도 비슷하다. 내년 완도군수 선거에 출마할 예정인 이철 전남도의원(더불어민주당·완도1)은 최근 기자회견을 통해 “비위 행위로 압수수색을 받았다는 허위 사실을 담은 문자 메시지가 유포되고 있다”며 “문자를 유포한 A 도의원 배우자를 ‘허위사실에 의한 명예훼손 및 공직선거법 위반’ 혐의로 고소했고, 최근 기소 의견으로 검찰에 송치됐다”고 주장했다.
지방선거가 7개월도 더 남은 시점에서 선거전이 과열되자, 공무원들도 고유업무 외에 업무가 늘었다며 불만을 토로했다.
최근 전남도청 공무원노조 게시판에 한 노조원은 “올 초 대선부터 시작해서 내년 지방선거가 가까워진 지금은 우리의 하루는 ‘고유업무’보다 ‘홍보’ ‘행사’에 쫓기고 있다”고 지적했다. 이어 “저는 현재 도민을 위한 고유업무량도 초과근무 없이(는 처리하기) 힘들 정도”라며 “그런데 거기에 더해 아니, 그 보다 더 많은 누군가를 위한 홍보성 업무가 더 많다. 육체적인 피로도 피로지만, 회의감 같은 정신적 피로도 상상을 초월한다”고 말했다.
이와 관련해 지역 정가 관계자는 “민주당 경선이 사실상 본선인 광주·전남에서 선거전이 조기 과열 조짐을 보이고 있다”며 “지방선거 후보자들이 상대 후보 비방 등 네거티브에만 몰두한다면 시민들의 반발만 커질 것”이라고 지적했다.
