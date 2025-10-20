시사 전체기사

피카소 ‘기타가 있는 정물화’ 전시 운송 중 실종

입력:2025-10-20 01:26
공유하기
글자 크기 조정

파블로 피카소(1881~1973)의 1919년작 ‘기타가 있는 정물화’(사진)가 스페인 그라나다에서 전시를 위해 운송되던 중 행방이 묘연해져 스페인 경찰이 수사에 착수했다고 CNN이 17일(현지시간) 보도했다.

이 작품은 당초 이달 9일부터 카하그라나다 문화센터에서 전시될 예정이었다. 이 센터를 운영하는 재단은 지난 3일 마드리드로부터 운송된 작품을 6일 포장을 뜯고 전시장에 배치하는 과정에서 도난 사실을 알게 됐다고 밝혔다.

피카소 작품이 도난당한 사례는 적지 않다. 20년간 사라졌던 ‘도라 마르의 초상’은 네덜란드의 한 예술작품 행방 조사업자의 노력으로 2019년 사우디아라비아 유력 인사의 요트에서 발견됐다. 2021년 그리스 경찰은 2012년 아테네 국립미술관에서 사라진 ‘여인의 머리’를 되찾았다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘셀럽 사교 파티’로 전락한 유방암 캠페인…W코리아 결국 사과
“토허제 피하자”… 10·15 사각지대, 서울 아파트 경매 불 붙나
인천행 中여객기, 수하물 보조배터리 불로 상하이 비상착륙
[작은영웅] “걱정돼서” 지난해 여름 야구 꿈나무가 폭우 속에서 한 일 (영상)
조울병 엄마 조현병 딸이 세상으로부터 받은 따뜻한 상장
장동혁 “尹 면회하고 왔다…성경 말씀과 기도로 무장하셔”
‘방사쇼’ 한다며 100분 가둬둔 황새, 결국 날지 못하고 폐사
“미안하다!” 소리치고, 형 찾아 뛰어들고…‘캄보디아 구금’ 64명 입국 풍경
국민일보 신문구독