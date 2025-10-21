40세 전에 사라진 ‘그날’… 뱃속 시한폭탄 주의보

[And 건강] 조기 폐경과 복부 대동맥류

게티이미지뱅크

여성 40세 전 생리 끊기면 주의

호르몬 결핍 다양한 질환 유발

복부 대동맥류 새 위험인자로

혈관보호 역할 사라지며 발병

터지면 사망률 80~90%

파열이냐, 아니냐… 예후 극명

고위험 여성 선별검사 목소리



“원인 진단과 호르몬 치료 꼭 필요”



호르몬 노출 기간 짧을수록 위험 ↑



가톨릭대 혈관이식외과 김미형 교수가 복부 대동맥류 진단을 위한 상복부 초음파 검사를 시행하고 있다. 은평성모병원 제공

男보다 복부 대동맥류 위험 4배 ↑



복부 대동맥류가 수술이 필요한 직경 5㎝로 커진 상태(노란 별 표시)의 CT 영상. 은평성모병원 제공