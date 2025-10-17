캄보디아 구금 한국인 60여명, 전세기로 송환
대부분 체포영장 발부된 피의자
스캠 범죄 가담자 수사 본격화
정부가 캄보디아 당국에서 구금한 한국인 60여명 전원을 전세기로 18일 송환했다. 송환자 대부분은 체포영장이 발부된 범죄 피의자다. 정부는 이들에 대한 조사를 바탕으로 향후 캄보디아 범죄 가담자의 추가 송환에도 박차를 가할 계획이다.
경찰 수행 인력은 17일 저녁 전세기편으로 인천을 떠나 캄보디아에 도착했다. 이들은 현지 도착 직후 캄보디아 당국에 구금 한국인 60여명을 인계받았다. 위성락 국가안보실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 “(60여명) 모든 인원이 범죄 혐의가 있는 피의자라 그에 맞는 법적 절차를 거쳐 호송한다”며 “이후엔 경찰 당국에 즉시 이동해 조사받고 결과에 따른 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.
정부는 이들에 대한 조사를 통해 여전히 송환되지 못한 1000여명의 스캠 범죄 가담자에 대한 수사 실마리를 찾겠다는 계획이다. 위 실장은 “60여명은 1000여명의 일종의 척도이고, 이들을 보면 전체를 알 수 있다”며 “체포, 구조, 구조 뒤 조사 등 (60여명 조사 결과에 따라) 우리 대응도 그에 맞게 다양하게 하겠다”고 말했다.
60여명 송환과 함께 현지 파견된 정부합동대응팀 대부분도 귀국했다. 향후 캄보디아 현지에서의 피해 대응은 박일 전 주레바논 대사가 지휘한다. 박 대사는 재외국민 보호 정부 대표로 공식 임명됐다.
정부는 이후에도 국내외에서 다양한 노력을 지속할 방침이다. 이재명 대통령은 이날 방송미디어통신위원회, 방송미디어통신심의위원회, 경찰청에 동남아시아 전체를 대상으로 하는 불법 구인광고를 긴급히 삭제하라고 지시했다. 캄보디아 단속 강화로 유인 광고 행선지가 다른 동남아시아 국가로 옮겨갈 수 있다는 판단 때문이다. 정부는 관계기관을 포함한 합동 대응 태스크포스(TF)도 긴급 구성했다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 “이들 기관은 불법 광고가 노출되는 사이트를 모니터링하고 결과를 포털 사업자 등에게 전달할 것”이라고 말했다.
정부는 16일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 3위원회에서 관련 문제의 심각성을 제기하기도 했다. 위 실장은 “사안의 근원적 해결을 위해서는 국내 예방조치와 국제 공조가 필요한 만큼 정부는 총력대응을 지속하겠다”고 밝혔다.
