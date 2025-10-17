“주식보상, 자사주 소각 회피용 아니다” 삼성전자, PSU 루머 사내 공지로 반박
“주주가치 제고위해 10조 규모 매입
소각·주식보상 등 2027년까지 소진”
삼성전자가 최근 도입한 ‘성과연동 주식보상(PSU)’ 제도가 자사주 소각 의무를 회피하기 위한 수단이라는 일부 주장에 대해 “사실무근”이라고 반박했다.
삼성전자는 16일 사내 공지를 통해 “상법 개정에 따른 자사주 소각 의무를 회피하기 위한 수단으로 PSU 제도를 시행한 것이 아니다”라고 밝혔다. 삼성전자는 주주가치 제고 등을 위해 지난해 11월부터 지난달까지 총 10조원 규모의 자사주를 매입해 왔다고 설명했다. 이 가운데 8조4000억원 규모의 자사주는 소각 목적으로, 1조6000억원 규모의 자사주는 임직원 보상 목적으로 활용하겠다는 내용의 공시를 이미 진행했다고도 했다.
삼성전자는 이재용 회장 별도 지시에 따라 지난 14일 임직원들을 대상으로 향후 3년간 주가 상승 폭에 따라 자사주를 지급하는 PSU 제도를 도입하겠다고 발표했었다. 사원급인 CL(Career Level) 1~2 직원에게는 200주, 간부급인 CL 3~4 직원에게는 300주씩을 각각 지급하되 3년 뒤 주가 상승 폭에 따라 지급할 주식의 최종 수량을 확정한다는 방침이다. 확정된 주식은 2028년부터 3년간 균등 분할 지급될 예정이다.
이 같은 조치에 대해 일각에서는 상법 개정에 따른 자사주 소각을 회피하기 위한 목적이라는 의혹이 제기됐다. 현재 국회에서 논의 중인 상법 3차 개정안은 자사주 소각을 의무화하지만, 임직원 보상 목적의 자사주는 예외를 허용한다. 삼성전자가 이 점을 활용하려 했다는 지적이다. 반면 업계에서는 기존 성과급 제도가 단기성과 달성에 대해 현금으로 보상하는 과거지향적 보상 제도인 반면, 이번 PSU 제도는 장기성과 달성을 주식으로 보상하는 미래지향적 보상제도라는 평가가 나왔다.
삼성전자는 소각 목적으로 매입한 자사주 중 3조원 규모의 자사주는 이미 소각을 완료했고, 남은 5조4000억원의 자사주도 적절한 시점에 소각할 계획이라고 설명했다. 임직원 보상 목적 자사주는 직원 자사주 지급(30주)과 초과이익 성과급(OPI) 주식보상 등의 재원으로 활용된다. 2027년까지는 소진할 예정이다. 따라서 2028년 이후 지급될 PSU 자사주는 향후 추가로 매입해야 하므로 상법 개정에 따른 자사주 소각과는 무관하다는 입장이다.
