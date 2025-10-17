‘탄소배출량’ 고심 커진 빅테크… 재생에너지 확보 사활

AI 확산에 막대한 전력 소비 불가피

친환경 규제 따른 에너지 전환 속도

태양광·소형모듈원자로 대안 주목



인공지능(AI)의 급속한 확산에 따라 전 세계의 데이터센터가 뿜어내는 탄소량도 폭증하고 있다. 글로벌 빅테크는 ‘AI 시장 선점’과 ‘탄소배출량 감축’ 두 마리 토끼를 모두 잡기 위해 재생에너지 확보에 사활을 걸고 있다.



16일 정보기술(IT) 업계에 따르면 지난해 구글의 탄소배출량은 총 1150만t으로 2019년 대비 51% 증가한 것으로 나타났다. 구글은 “사업 및 서비스 확장으로 전력 소비량이 전년보다 27% 증가했다”고 밝혔다.



유엔 산하 국제전기통신연합(ITU)이 발표한 보고서를 보면 아마존과 마이크로소프트(MS), 메타, 알파벳의 2023년 탄소배출량은 3년 전보다 각각 182%, 155%, 145%, 138% 늘었다.





탄소배출량 급증의 주된 원인은 AI 전환이다. AI 학습과 데이터 처리 과정에는 막대한 양의 전력이 소모된다. 오픈AI가 개발한 생성형 AI 챗GPT는 이미지 생성 기능 출시 이후 일주일 간 약 7억장의 이미지를 만들면서 미국 6만7000가구가 하루에 쓸 전력을 사용한 것으로 계산됐다. 과거처럼 화석연료에 주로 의존한 데이터센터를 운영하다간 전 세계적으로 강화되고 있는 친환경 규제의 직격탄을 맞을 수밖에 없는 것이다.



이에 글로벌 빅테크들은 서둘러 재생에너지로 눈을 돌리고 있다. 애플은 전날 2030년까지 탄소중립을 달성하기 위한 친환경 프로젝트 확대 계획을 내놨다. 유럽 5개국에 총 650메가와트(MW) 규모의 태양광·풍력 발전소를 구축한다는 내용이다. 애플은 현재 그리스 이탈리아 라트비아 폴란드 루마니아에 대규모 재생에너지 설비를 건설 중이다. 앞서 올해 초에는 스페인에 131MW 규모의 태양광 발전소 가동을 시작했다.



메타는 지난 7월 9억 달러(약 1조2500억원)를 투자해 미국 텍사스에 건설 중인 600MW 규모 태양광 발전소 전력을 장기 구매하는 계약을 체결했다. 같은 달 구글도 글로벌 자산운용사 브룩필드와 30억 달러(약 4조원) 규모의 계약을 맺고 수력발전소 두 곳에서 전력을 공급받기로 했다.



소형모듈원자로(SMR) 역시 주요 대안으로 부상하고 있다. 메타는 지난 6월 미국 최대 원전 기업 콘스텔레이션에너지와 20년간의 원전 에너지 구매 계약을 맺었다. MS는 콘스텔레이션으로부터 20년간 원전 전력을 공급받기로 했으며, 구글은 미국 원전 기업 카이로스 파워와 계약을 맺어 2035년까지 500MW 전력을 공급받는다.



반면 한국의 경우 재생에너지 공급망이 열악해 선진국 대비 재생에너지 전력 단가가 배 이상 높은 실정이다. 이에 대응해 국내 빅테크는 전력구매계약(PPA)뿐 아니라 데이터센터 자체에 친환경 시스템을 구축하고 있다. 네이버는 2040년까지 재생에너지 사용 100% 도달을 목표로 세우고 태양광·지열에너지, 자체 개발 공조시스템 등을 활용한 데이터센터를 운영하고 있다. 카카오 역시 태양광 발전 설비와 중수 재이용 등으로 데이터센터 냉각 전력 효율을 높이는 중이다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



