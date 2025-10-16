역대 최고 20억 위자료 인정… “위자료 책정 기준 영향줄 듯”
법조계는 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 사이 이혼소송에서 역대 최고 수준인 20억원 위자료가 확정된 것에 주목하고 있다. 재벌 총수 부부 사이 이혼이라는 특수성을 감안해야 하지만 그간 3000만~5000만원 수준에서 책정되던 위자료 수준을 훨씬 상회하는 금액에 대법원이 문제가 없다는 판단을 내렸기 때문이다. 향후 이혼소송뿐만 아니라 민사소송에서 위자료 책정 기준에 영향을 미칠 것이란 전망도 제기된다.
대법원1부(주심 서경환 대법관)는 16일 최 회장과 노 관장의 이혼소송 상고심에서 최 회장이 노 관장에게 20억원의 위자료를 지급하라는 원심 판단을 그대로 확정했다. 다만 최 회장이 위자료 판결 확정으로 인해 내야 하는 금액은 없을 것으로 보인다. 지난해 별도로 진행된 손해배상 재판에서 최 회장과 동거인 김희영씨가 공동으로 노 관장에게 20억원의 위자료를 지급해야 한다는 판결이 확정됐고, 김씨가 변제를 완료하며 해당 금액만큼의 지급 의무가 사라졌기 때문이다.
관심이 집중되는 부분은 이례적으로 높은 위자료 액수다. 통상 이혼소송에서 위자료는 3000만~5000만원, 많이 나와도 1억~2억원을 넘기 쉽지 않았다. 앞서 최 회장과 노 관장 간 이혼소송 1심도 위자료는 1억원으로 판결했다. 법조계에서는 위자료 수준이 낮다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 20년 전 최대 위자료가 5000만원으로 고정돼 있던 시기로부터 물가 상승 등을 고려해 위자료 책정 기준을 현실화해야 한다는 것이다. 가정법원 근무경험이 있는 한 판사는 “이혼소송뿐만 아니라 민사상 위자료에 대해서도 법원이 새롭게 기준을 정하는 계기가 될 수 있다”고 밝혔다.
일각에서는 우려의 목소리도 나온다. 가정법원 판사 출신의 이현곤 변호사는 “위자료 산정에 있어 소송 당사자의 재산 수준을 크게 고려하는 판례들이 늘어날 수 있을 것으로 보인다”며 “누구와 이혼을 하느냐에 따라서 위자료가 크게 차이가 나는 것이 적절한지는 의문”이라고 말했다. 양측이 크게 늘어난 위자료를 다투는 데 집중할 경우 이혼 후 자녀의 복리와 같이 이혼소송에서 주요하게 다뤄져야 하는 다른 쟁점들이 뒷전으로 밀릴 수 있다는 점도 우려된다.
윤준식 양한주 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사