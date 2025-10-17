올레드TV에 수묵화를 담다… ‘아트 마케팅’ 진심인 LG전자

영국 ‘프리즈 런던 2025’ 참가

故서세옥 화백 작품 TV로 선보여

런던 내셔널갤러리와 파트너 협약도

한 모델이 19일(현지시간) 영국 런던 리젠트 파크 ‘프리즈 런던 2025’ 전시장에서 반투명 소재 천 뒤에 LG 올레드 TV로 재현된 고(故) 서세옥 화백의 작품을 감상하고 있다. LG전자 제공

LG전자가 올레드 TV를 통해 한국의 전통 수묵 추상화를 세계에 알린다. 현지시간으로 15~19일 런던 리젠트 파크에서 열리는 ‘프리즈 런던 2025’에 참가해 수묵 추상의 창시자로 불리는 고(故) 서세옥 화백의 작품을 LG 올레드 TV 위에 담아냈다. LG전자는 올레드 TV만의 압도적 화질을 활용해 전 세계 미술관, 예술가와 협업을 이어오는 등 ‘아트 마케팅’에 꾸준히 공을 들이고 있다.



이번 전시에서 서 화백의 장남인 미술가 서도호씨는 ‘순환’, ‘기운생동’, ‘무극’, ‘산정어록’ 등 평면 회화였던 원작을 짧은 애니메이션 형태로 재해석한 미디어 아트를 선보였다. 전시 공간 연출은 차남인 건축가 서을호씨가 맡았다. 반투명 소재 천 뒤로 투명 올레드 TV 8대와 올레드 에보 8대를 순서대로 배치해 공간 전체를 작품처럼 사용했다. 투명 올레드 TV와 올레드 에보에서 재생되는 영상이 겹쳐지며 색다른 입체감을 만들어냈다.



전시장 안쪽 우측 벽면에서는 83형 올레드 에보를 통해 서 화백이 생전에 작업하는 모습을 담은 다큐멘터리를 상영한다. 좌측 벽면에는 ‘즐거운 비’ 원작이 걸린다. LG전자는 지난해 프리즈 서울에서도 서 화백의 작품을 미디어 아트로 전시한 바 있다. 올해는 K-콘텐츠에 대한 전 세계 관심이 한층 더 뜨거워지면서 런던을 중심으로 한국 수묵화의 감동을 널리 알린다는 계획이다.



LG전자는 TV와 예술을 결합한 ‘LG 올레드 아트’ 프로젝트를 4년째 전개하고 있다. 2022년부터 프리즈 글로벌 파트너로 참가했고, 지난달에는 런던 내셔널 갤러리와 3년간 공식 기업 파트너 협약을 체결했다. 국립현대미술관과는 올해부터 3년 동안 매년 한 명의 작가를 선정해 전시를 연다는 계획이다. 베니스 비엔날레와 프리즈 뉴욕·런던·서울, 국립현대미술관 등 세계 주요 전시에 활용된 LG 올레드 TV와 사이니지는 누적 500대를 넘어섰다. 오혜원 LG전자 미디어엔터테인먼트솔루션(MS) 경험마케팅 상무는 “다채로운 올레드 아트 프로젝트를 통해 LG 올레드 TV만의 차별화된 가치를 선보이며 K-아트의 위상을 높이고 브랜드 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



