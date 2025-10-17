가계대출 규제가 부른 금리 왜곡… 코픽스 대폭 하락, 주담대는 ‘찔끔’
KB·신한·하나·우리 4대 금융지주
올해도 사상 최대 순익 거둘 전망
은행권 대출 상품의 원가 개념인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 2%대 중반까지 내려왔지만 주택담보대출 금리는 여전히 연 4%대에서 고공 행진하고 있다. 금융 당국이 집값을 잡기 위해 대출 규제의 고삐를 조이면서 생긴 시장 왜곡의 결과다. 상대적으로 주담대 금리를 덜 떨어뜨린 은행권은 올해도 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다.
16일 금융권에 따르면 은행연합회는 전날 지난달 신규 취급액 기준 코픽스가 2.52%로 전월(2.49%) 대비 0.03% 포인트 상승했다고 공시했다. 코픽스는 KB국민 등 은행 8곳이 예·적금이나 은행채 등으로 조달한 자금의 가중평균금리다. 기준금리 인하에 발맞춰 신규 취급액 기준 코픽스는 지난달을 제외하고는 줄곧 내리막이다. 지난해 10월 3.37%에서 8월 2.49%까지 10개월 새 0.88% 포인트 하락했다.
그러나 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 은행의 주담대 상황은 사뭇 다르다. 5대 은행의 지난해 10월 신규 취급액 기준 원리금 분할 상환 방식 주담대 평균 금리는 연 4.35%였는데 올해 8월은 4.06%로 0.29% 포인트 하락하는 데 그쳤다. 낙폭이 같은 기간 신규 취급액 기준 코픽스 하락분의 3분의 1 수준에 불과하다.
이는 금융 당국이 집값 급등에 대한 대책으로 강력한 가계대출 억제책을 쓴 결과다. 특히 ‘부동산 시장 과열을 초장에 잡겠다’며 6·27 부동산 대책에서 은행권 가계대출 총량제를 강화한 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 총량제는 은행에 연간 대출 증가율 한도를 설정하고 이를 어길 경우 이듬해 대출 한도 삭감 등 벌칙을 주는 제도인데 6·27 대책에서 하반기 한도를 절반으로 줄였다. 은행권이 가계대출 수요 억제책으로 주담대의 가산 금리를 높이면서 코픽스 인하 폭을 따라가지 못했다.
은행권은 손해 볼 게 없는 상황이다. 주요 은행의 경우 원화 대출금의 40%가량이 주담대라 가산 금리를 높이는 만큼 수익이 늘어난다. 증권업계에 따르면 KB·신한·하나·우리 4대 은행계 금융지주의 올해 순익 전망치는 18조1335억원으로 사상 최대였던 지난해(16조5268억원) 대비 10% 가까이 많다. 지난해에도 금융 당국이 가계대출 증가액이 연초 계획 대비 과도한 은행에 대해 별도 규제를 한다는 계획을 밝히면서 은행들이 주담대 금리를 상대적으로 높게 유지했다.
6·27 대책 등으로 신규 주담대는 증가 폭은 한풀 꺾인 상태다. 금융 당국이 집계한 지난달 금융권 가계대출 잔액은 전월 대비 1조1000억원 증가하는 데 그쳤다. 증가 폭이 7월(2조3000억원)과 8월(4조7000억원)에 비해 눈에 띄게 줄었다. 연중 최고였던 6월(6조5000억원)과 비교하면 6분의 1 수준에 불과하다. 그럼에도 누적된 주담대 등으로 은행권의 실적 증가는 유지될 것으로 보인다. 은행권 관계자는 “누적 주담대가 버티고 있어 금리가 큰 폭으로 하락하지 않는 한 호실적은 계속될 것”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사