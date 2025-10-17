갤럭시에서 계좌 연결해 충전·결제한다
삼성월렛 머니·포인트 출시
우리은행 ATM 수수료 무료
삼성전자가 갤럭시 스마트폰에 탑재된 디지털 지갑 ‘삼성월렛’에 자체 충전식 간편결제와 포인트 적립 서비스를 시작했다고 16일 밝혔다.
충전식 간편결제 서비스인 ‘삼성월렛 머니’는 실물 카드가 필요 없는 모바일 결제 수단으로, 사용자들은 은행 계좌를 연결해 사용할 수 있다. 연결된 계좌를 충전하거나 우리은행 ATM에서 충전·출금할 때 드는 수수료는 무료다. 계좌 이체는 월 10회까지 무료로 제공된다.
삼성월렛 머니로 결제하면 ‘삼성월렛 포인트’도 쌓인다. 결제 시 일정 금액 포인트가 적립되며, 사용자는 적립된 포인트를 다시 결제에 사용할 수 있다.
삼성월렛 앱 내에 ‘혜택 탭’도 신설했다. 삼성월렛 머니 고객은 혜택 탭에서 출석 체크, 결제 스탬프 이벤트, 보상형 광고 시청 등으로 포인트를 적립할 수 있다. 삼성월렛 머니로 혜택 탭 내 ‘선물하기'를 통해 제품을 구매할 경우 결제 금액의 최대 6.5%가 적립된다.
채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장은 “삼성월렛 머니·포인트는 지난 10년간 삼성월렛을 사랑해 주신 고객에게 실질적 혜택을 제공하고자 마련한 서비스”라며 “일상 속에서 더 편리한 결제와 풍성한 리워드를 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사