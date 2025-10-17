에버랜드, 스노우피크 국내 첫 직영 캠핑장 일반 공개
오토캠핑존 등 다양한 숙영시설
매월 15일 온라인 예약 사이트 열려
에버랜드는 아웃도어 브랜드 스노우피크의 국내 첫 직영 캠핑장인 ‘스노우피크 에버랜드 캠프필드’(사진)를 오는 31일 일반에 공개한다고 16일 밝혔다.
캠프필드는 경기도 용인 에버랜드 부지 내 숲 속 2만평 부지에 조성돼 지난달 오픈식을 갖고 시범 운영을 해 왔다. 기존 지형을 최대한 살리기 위해 단차 설계를 적용했고 자원 회수 로봇인 ‘네프론’과 인공지능(AI) 기반 공간데이터서비스가 도입됐다.
캠프필드에는 프리미엄 오토 캠핑존과 텐트 스위트존, 일본 건축가 구마 겐고가 설계한 모바일 하우스 ‘쥬바코’ 등 다양한 숙영 시설이 마련돼 있다. 캠프필드 이용객들은 무료 셔틀버스를 타고 에버랜드와 호암미술관, 삼성화재 모빌리티 뮤지엄 등도 즐길 수 있다. 매월 15일 일반 대상 온라인 예약 사이트가 열린다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사