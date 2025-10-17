시사 전체기사

대한항공, 美 트래블 위클리 주관 ‘2025 마젤란 어워즈’ 6관왕 올라

입력:2025-10-17 01:21
대한항공은 미국 여행 전문 매체 ‘트래블 위클리’가 주관하는 ‘2025 마젤란 어워즈’에서 6관왕에 올랐다고 16일 밝혔다. 마젤란 어워즈는 항공사·호텔·여행사·관광청 등 전 세계 여행 산업 전반에서 뛰어난 성과를 거둔 기업이나 기관을 선정해 시상한다.

대한항공은 항공사 종합(국제항공사·서비스), 항공 서비스 요소(일등석·비즈니스석·기내 식음 서비스), 항공사 마케팅(모바일앱) 등 3개 부문 6개 항목에서 최고상인 금상을 받았다. 대한항공은 올해 새 기업이미지(CI) 발표에 맞춰 기내 용품을 새롭게 단장하는 등 고객 중심 서비스를 펼친 영향이라고 의미 부여했다. 대한항공 관계자는 “고객 서비스 품질을 지속적으로 향상시켜 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 발전해나갈 계획”이라고 말했다.

이용상 기자

