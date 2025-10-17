챗GPT 성인물 허용 논란에… 샘 올트먼 “우리는 도덕경찰 아냐”
“미성년자 접근 위험” 비판 이어지자 반박 속 “적절한 경계 설정할 것”
챗GPT 개발사 오픈AI가 챗봇 내 성적 대화와 성인 콘텐츠 허용 방침을 표명한 후 비판이 쏟아지자 샘 올트먼(사진) 최고경영자(CEO)가 “우리는 도덕 경찰이 아니다”며 반박하는 입장을 내놨다.
올트먼은 15일(현지시간) 엑스에서 “챗GPT 향후 변경 사항 중 성애물(erotica) 관련 내용이 예상보다 훨씬 큰 관심을 받았다”고 밝혔다. 그는 전날 “12월부터 연령 제한 기능을 강화해 ‘성인 이용자를 성인답게 대하자’는 원칙에 따를 예정”이라며 “성인 인증을 마친 이용자에게는 성애물 등 더 많은 자유를 허용할 것”이라고 예고했다.
이후 온라인에서는 비판이 잇따랐다. 반대 측은 “현실에서 이용자 연령 확인이 제대로 이뤄지지 않아 미성년자의 성인 콘텐츠 접근을 막기 어렵다”며 “성인이라 해도 인공지능(AI) 기반 성적 대화는 성도착증 등 정신건강 문제를 악화시킬 수 있다”고 지적했다.
이에 맞서 올트먼은 “사회가 영화 등급을 구분하듯 우리도 적절한 경계를 설정하려 한다”며 “AI가 사람들의 삶에서 더 큰 역할을 하게 될수록 그들이 원하는 방식으로 활용할 자유를 보장하는 것이 우리의 사명”이라고 강조했다. 다만 “정신건강 위기를 겪는 이용자에 대해선 별도 기준을 두겠다”고 밝혔다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사