‘뚜루루뚜루’ 아기상어 10주년 유튜브 160억뷰, 9개월 연속 1위
유튜브 콘텐츠 ‘핑크퐁 아기상어 체조’가 단일 영상으로 160억 조회수를 넘는 기록을 세웠다. 이달 기준 9개월 연속 글로벌 유튜브 조회수 1위를 기록 중이다.
더핑크퐁컴퍼니는 14일 아기상어 캐릭터 탄생 10주년을 맞아 이 같은 성과를 담은 스페셜 영상을 공개하며 “이는 전 세계 인구 80억명이 두 번씩 시청한 것과 맞먹는 규모”라고 소개했다.
아기상어는 2015년 유튜브 동요 시리즈로 첫 선을 보였다. 이후 ‘핑크퐁 아기상어 체조’로 전 세계 244개국, 25개 언어로 서비스되며 K콘텐츠 사상 이례적인 글로벌 신드롬을 일으켰다.
더핑크퐁컴퍼니는 유튜브라는 글로벌 플랫폼을 통한 빠른 확산, 반복적인 멜로디와 따라 하기 쉬운 율동, 10만 건 넘는 ‘#베이비샤크챌린지’ 같은 사용자 제작 영상 등을 성공요인으로 꼽았다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사