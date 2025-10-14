[관가뒷담] 尹정부 임명한 요직 물갈이 고심? 경찰 인사 지연, 하반기 건너뛰나
중간간부 대상 두달째 ‘감감무소식’
10월 중순인데도 중간관리자에 해당하는 경무관·총경들의 하반기 정기인사가 미뤄지면서 경찰 내부에서 뒷말이 무성하다. 통상 8월에 이뤄지던 일선 경찰서장과 각 지방청의 주요 보직 인사가 2개월이나 늦어지다 보니 조직 내 인사 피로감이 극심한 상황이다.
700여명에 달하는 이들 중간간부 인사가 유독 늦어지는 것은 대통령실의 검토가 예상보다 길어지고 있기 때문이다. 일각에서는 윤석열 전 대통령 탄핵국면이던 지난 2월 상반기 정기인사 당시 수사 파트 등 경찰 주요 보직으로 이동했던 간부들과 관련이 있는 것 아니냐는 시각도 있다. 전 정부에서 요직에 올랐던 이들의 ‘물갈이’를 고심하다 보니 늦어질 수밖에 없다는 설명이다. 경찰 관계자는 14일 “핵심 보직으로 이동한 지 1년도 안 됐는데 누가 자리를 옮기고 싶겠느냐”고 말했다. 실제 서울청 등 주요 지방청의 광역수사단장(경무관)과 그 밑의 반부패수사 분야 등 대장(총경)들은 모두 지난 정부 때 임명됐다.
3년 전 윤석열정부의 경찰국 신설에 반대하다 인사상 불이익을 받았던 총경회의 참석자들의 명예회복 조치에 시간이 걸리기 때문이라는 설도 있다. 하지만 당시 참석자들은 퇴직자를 제외하면 50명이 채 되지 않는다는 점에서 신빙성이 낮다는 분석이다. 통일교로부터 금품을 받고 이를 김건희 여사에게 전달한 혐의로 재판에 넘겨진 ‘건진법사’ 전성배씨의 압수된 휴대전화 통화목록에서 다수의 총경급 간부들 이름이 나와 대통령실이 이를 검증하고 있다는 복도 통신까지 돌고 있다.
이런저런 이유로 하반기 인사이동은 건너뛸 수도 있다는 전망이 나온다. 이번 주말 경찰청 국정감사가 예정돼 있고, 후임 경찰청장 인선까지 고려하면 연말 승진 인사 때까지 현 중간관리 체제를 유지한다는 시나리오다. 다른 경찰 관계자는 “이런 적이 처음이고 ‘카더라’만 무성하다 보니 일이 손에 잡히지 않는 분위기”라고 전했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
