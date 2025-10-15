GS칼텍스, 데이터센터용 직접액체냉각유체 출시
GS칼텍스가 데이터센터 산업 분야 에너지 효율화를 위한 직접액체냉각유체를 출시했다고 14일 밝혔다.
GS칼텍스는 이번 출시로 액침냉각과 직접액체냉각 시장에 모두 진출하게 됐다.
GS칼텍스의 직접액체냉각유체 ‘킥스 DLC 플루이드 PG25(Kixx DLC Fluid PG25)’는 인체와 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 화장품 원료로 널리 사용되는 프로필렌글라이콜과 부식 방지에 우수한 유기산(OAT) 첨가제를 활용해 개발됐다.
직접액체냉각은 서버 내 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU) 같은 고발열 전자부품에 냉각판을 부착하고 그 안으로 직접액체냉각유체를 순환시켜 열을 식히는 기술이다. 액체에 기기를 완전히 담가 냉각하는 액침냉각 방식과 비교해 발열량이 높은 특정 제품의 국소적 냉각에 효과적이다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사