HD현대일렉트릭 중저압차단기, 북미 안전인증 획득
HD현대일렉트릭은 기중차단기(ACB), 배선용차단기(MCCB), 진공차단기(VCB), 전자개폐기(MC) 등 중저압 차단기 4종이 북미 시장의 대표 안전 인증인 ‘UL 인증’을 획득했다고 14일 밝혔다. 동시에 cUL(캐나다 UL)도 받았다.
UL 인증은 전기·전자 제품, 가전, 산업용 장비 등의 완제품 및 부품을 대상으로 미국 안전 인증기관인 UL이 시험·평가를 거쳐 부여하는 안전·품질 인증제도다.
HD현대일렉트릭은 “이번 인증 획득을 계기로 초고압 변압기뿐 아니라, 중저압 차단기를 포함한 배전기기 분야에서 본격적으로 시장 확대에 나설 것”이라고 밝혔다. 중저압 차단기는 생산된 전력을 최종 소비자에게 전달하는 배전 단계에서 전력의 안정적인 분배와 공급을 담당하고 과부하 발생 시 전류의 추가 유입을 차단해 설비 보호와 안전성을 확보하는 핵심 장비다.
