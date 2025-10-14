시사 전체기사

[포토] 오늘은 ‘국제 전자폐기물의 날’

입력:2025-10-14 00:14
공유하기
글자 크기 조정

‘국제 전자폐기물의 날’을 하루 앞둔 13일 자원순환사회연대 활동가들이 서울 종로구 광화문광장에서 전자폐기물의 올바른 배출과 재사용을 강조하는 퍼포먼스를 하고 있다. 윤웅 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
2000년대생, 새 연금법 시행땐 돌려받는 비율 1위→ 꼴찌 ‘뚝’
“회사가 CCTV·GPS로 감시”… IT 동원 ‘갑질’에도 정부는 뒷짐
中샤오미 전기차 또 인명사고…“문 안 열려 구조 못해”
질의 강행한 추미애, 조희대 “삼권분립서 찾기 어려운 예시”
“캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언
‘11개월 영아’ 성폭행한 英 유명 가수, 교도소서 폭행당해 사망
의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망
캄보디아 ‘대학생 살인’ 중국인, 2년 전 ‘대치동 마약음료’ 연루설
국민일보 신문구독