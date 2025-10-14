시사 전체기사 [포토] 오늘은 ‘국제 전자폐기물의 날’ 입력:2025-10-14 00:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ‘국제 전자폐기물의 날’을 하루 앞둔 13일 자원순환사회연대 활동가들이 서울 종로구 광화문광장에서 전자폐기물의 올바른 배출과 재사용을 강조하는 퍼포먼스를 하고 있다. 윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 질의 강행 추미애…조희대 “삼권분립서 찾기 어려운 예시” 2 [단독] 대통령이 “지킨다” 했는데… 추방 위기 美 입양동포 1만7500여명 3 ‘조희대 망신주기’ 전락한 국감… 밑도 끝도 없는 음모론까지 4 당정대 “금주 세번째 부동산대책 발표” 5 의대생, 복무 기간 긴 군의관 대신 현역병 입대 급증… 군 의료 공백 우려 해당분야별 기사 더보기 1 2000년대생, 새 연금법 시행땐 돌려받는 비율 1위→ 꼴찌 ‘뚝’ 2 국토부, ‘집값 띄우기’ 의심거래 수사 의뢰… 일반인 첫 타깃 3 하이닉스 이직자 인터뷰 싣고 자사 폄하한 삼성노조 4 1인당 79개 먹은 한국이 2위? 라면 소비 1위한 ‘이 나라’ 5 라운지 스파에 기내 샤워… ‘럭셔리’ 띄우는 항공사들 해당분야별 기사 더보기 1 “캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언 2 의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망 3 캄보디아 ‘대학생 살인’ 중국인, 2년 전 ‘대치동 마약음료’ 연루설 4 “캄보디아서 숨진 한국 대학생…같은 대학 선배가 모집책 역할” 5 계엄 당일 대통령실 CCTV 첫 공개…한덕수 손에 문건 2개 해당분야별 기사 더보기 1 ‘11개월 영아’ 성폭행한 英 유명 가수, 교도소서 폭행당해 사망 2 “트뤼도 전 캐나다 총리와 케이티 페리, 美 요트서 애정행각” 3 中샤오미 전기차 또 인명사고…“문 안 열려 구조 못해” 4 美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세 5 오랜 기다림 끝… 인질들 돌아오자 환호로 가득찬 광장 해당분야별 기사 더보기 1 염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠” 2 ‘차우차우’로 사랑받은 개그맨 정세협 별세…향년 41세 3 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’ 역주행 1위…계속된 日애니 인기, 왜 4 조코비치 꺾고 우승…돌풍 일으킨 ‘랭킹 204위’ 바체로 5 김우빈 “김은숙 작가님의 ‘맞춤 대본’ 연기, 즐거웠죠” 해당분야별 기사 더보기 1 정장 입고 줄 선 2030… ‘괴담출근’ 신드롬 2 ‘슈퍼박테리아’ 경고등…한국, 항생제 사용량 OECD 2위 3 3년 뒤 다시 ‘10일 황금연휴’ 가능하다는데…내년 설은? 4 설탕 첨가된 과일 주스, 당뇨병 위험 15% 높인다 5 70대에 꽃피운 예술혼… ‘야자수’ 작가 승연례 개인전 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 2000년대생, 새 연금법 시행땐 돌려받는 비율 1위→ 꼴찌 ‘뚝’ “회사가 CCTV·GPS로 감시”… IT 동원 ‘갑질’에도 정부는 뒷짐 中샤오미 전기차 또 인명사고…“문 안 열려 구조 못해” 질의 강행한 추미애, 조희대 “삼권분립서 찾기 어려운 예시” “캄보디아 사망 대학생, 너무 맞아 숨도 못 쉬어” 증언 ‘11개월 영아’ 성폭행한 英 유명 가수, 교도소서 폭행당해 사망 의정부 아파트서 일가족 상대 흉기 난동…아래층 피의자 사망 캄보디아 ‘대학생 살인’ 중국인, 2년 전 ‘대치동 마약음료’ 연루설 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요