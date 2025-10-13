시사 전체기사

[포토] 국정감사 캄보디아 납치 관련 질의

입력:2025-10-13 18:27
박찬대 더불어민주당 의원이 14일 국회 정무위원회 국정감사에서 최근 캄보디아에서 발생한 한국인 납치 사건과 관련해 윤창렬 국무조정실장에게 질의하고 있다.

연합뉴스

