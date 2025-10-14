시사 전체기사

두산에너빌, 가스터빈 종주국 미국에 제품 수출한다

입력:2025-10-14 00:17
공유하기
글자 크기 조정

미 빅테크와 380㎿ 2기 공급 계약 맺어

두산에너빌리티가 개발하고 제작한 380MW급 가스터빈 제품. 두산에너빌리티 제공

두산에너빌리티는 미국 빅테크와 380메가와트(㎿)급 가스터빈 2기 공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 가스터빈 종주국인 미국 시장에 국산 제품을 수출하는 첫 사례다.

두산에너빌리티는 2019년 국내 산학연과 함께 발전용 대형 가스터빈 독자 모델 개발에 성공, 세계에서 다섯 번째로 이 기술을 확보했다. 이후 경기도 김포 열병합발전소에서 1만5000시간 실증을 완료해 상업 운전을 위한 성능을 입증했으며, 이번 건까지 총 8기의 공급 계약을 체결하며 사업을 확대하고 있다. 가스터빈은 정교한 설계·제작 기술이 필요하고 부품 수가 많아 진입 장벽이 높은 분야로 꼽힌다.

두산에너빌리티는 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터 전력 수요가 폭증한 것이 이번 해외 수주의 배경이 됐다고 설명했다. 데이터센터가 기존 전력망으로 전력 수요를 충당하기 어려워 자체 공급을 모색하는 상황에서 건설 기간, 공급 안정성 등의 장점이 있는 가스터빈이 주목 받고 있다는 설명이다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “이번 계약은 대한민국이 가스터빈 수입국에서 수출국으로 도약하는 뜻깊은 전환점”이라며 “품질과 납기를 철저히 지켜 고객 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.

권지혜 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
2000년대생, 새 연금법 시행땐 돌려받는 비율 1위→ 꼴찌 ‘뚝’
의대생, 복무 기간 긴 군의관 대신 현역병 입대 급증… 군 의료 공백 우려
조현 “트럼프, APEC 오지만 정상회의 참석 못할 가능성 커”
‘코로나 백신, 암 유발’ 논문에 반박한 질병청…“인과성 입증 어렵다”
‘11개월 영아’ 성폭행한 英 유명 가수, 교도소서 폭행당해 사망
캄보디아 ‘대학생 살인’ 중국인, 2년 전 ‘대치동 마약음료’ 연루설
국토부, ‘집값 띄우기’ 의심거래 수사 의뢰… 일반인 첫 타깃
염혜란 “‘생계 걱정 안했으면’ 꿈 이뤄…저 대세 배우 맞죠”
국민일보 신문구독