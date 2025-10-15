일본 ‘27’ 한국 ‘0’… 5지 선다형 굴레 벗어야 과학노벨상 보인다

[이도경의 에듀 서치]

한국은 ‘빠른 추격자’를 지나 ‘퍼스트 무버’(선도자)로 가고 있지만 과학 노벨상의 문을 열지 못하고 있다. 한국 교육은 여전히 5지 선다형 평가에 갇혀 시험 인재를 키우는 데 머물러 있다. 왼쪽은 5지 선다형 평가의 상징인 대학수학능력시험을 앞둔 수험생이 손 모아 기도하는 사진. 오른쪽은 노벨 문학상을 수여하는 스웨덴 한림원 입구. 국민일보DB, 연합뉴스

노벨상 스코어, 기초과학 격차 담겨

선진국과 견주려면 교육 개혁 절실

정답만 찾는 5지 선다형 평가에선

질문은 독이 되고 사색은 시간 낭비

