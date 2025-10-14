전장으로 악재 넘은 LG전자

잠정 집계된 3분기 영업이익 살펴보니



LG전자, 6889억원으로 시장 전망치 웃돌아

전장, 역대 최고 실적 예상… 생활가전도 선전



LG전자가 올해 3분기 대미 관세 부담 본격화 등 어려운 대외 환경에서도 시장 예상을 웃도는 실적을 냈다. 기업간거래(B2B)의 주력인 전장(자동차 전자장치) 사업이 실적을 견인하는 효자 노릇을 했다.



LG전자는 연결 기준 올 3분기 매출이 21조8751억원, 영업이익이 6889억원으로 잠정 집계됐다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 동기 대비 각각 1.4%, 8.4% 감소한 수치다. 다만 매출액은 역대 3분기 실적 중 두 번째로 높고, 영업이익 역시 시장 전망치(6051억원)를 13.9% 상회했다.



LG전자는 통상 환경 변화로 인한 관세 부담, 인력 선순환을 위해 시행한 희망퇴직 등 비경상 요인이 전사 수익성에 영향을 끼쳤다고 설명했다.



LG전자의 선전을 이끈 것은 전장 사업이었다. 전장을 담당하는 VS사업본부는 3분기 역대 최고 수준의 수익을 기록했을 것으로 예상된다. LG전자는 “차량용 인포테인먼트 등 프리미엄 제품 판매 확대가 수익성 개선에 기여했다”고 말했다.



생활가전 사업도 미국 수출 물량의 관세 부담, 글로벌 수요 회복 지연에도 프리미엄 시장 지배력을 유지하는 등 안정적인 성과를 냈다는 게 LG전자 설명이다. TV 부문을 포함한 미디어엔터테인먼트 사업은 TV 시장 경쟁 심화로 인한 마케팅비 증가와 희망퇴직 비용 등으로 영업손실이 늘어났을 것으로 예상된다.



냉난방공조 부문 실적은 다소 주춤한 것으로 분석된다. LG전자는 상업용 공조 시스템 및 산업·발전용 칠러, 데이터센터용 액체냉각 솔루션 상용화를 앞세워 미래 사업 기회를 확보하며 질적 성장에 집중한다는 계획이다.



LG전자는 14일 예정된 인도법인 상장을 통해 사업 체질 개선과 미래성장을 위한 동력을 충전한다는 방침이다. LG전자는 이번 상장으로 1조8000억원 안팎의 자금을 확보할 것으로 예상된다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



