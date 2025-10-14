[관가뒷담] 민주당 “성평등부를 세종시로”… 세종시민은 “법무부 와라”
내년 지방선거 앞두고 이전 추진
성평등부 “前 정부때도 나온 얘기”
전 정부에서 폐지 위기에 몰렸다가 오히려 확대 개편된 성평등가족부(옛 여성가족부)를 세종시로 이전하려는 움직임이 일고 있다. 내년 6월 지방선거를 앞둔 정치권에서 이전을 적극 추진하고 있기 때문이다. 하지만 정작 세종시민들은 “성평등부가 아니라 법무부가 와야 한다”며 시큰둥한 반응이 나온다.
더불어민주당 충청권 의원 18인은 14일 국회 의원회관에서 ‘성평등가족부 위상강화와 세종이전 이행방안 토론회’를 개최할 예정이다. 이들은 성평등부의 세종시 이전 내용이 담긴 행복도시법 개정안을 조속히 통과시켜야 한다고 촉구할 계획이다.
그러나 세종시민들은 성평등부가 미니 부처인 데다 관련 기업 이전도 기대할 수 없다는 이유로 크게 반기는 분위기가 아니다. 세종시민들이 모인 한 인터넷 카페에는 “법무부가 이전해야 대검, 각종 법무법인 유치에 도움이 된다” “여가부가 세종시로 오면 뭐가 달라지느냐” 등의 글이 올라오고 있다.
심지어 법무부 없이 성평등부만 이전하는 법안을 대표발의한 강준현 민주당 의원을 ‘X맨’이라며 집중 포화하기도 했다. 한 카페 이용자는 “다른 지역 민주당 의원보다 못한 것 같다”고 일갈했다. 강 의원 지역구는 세종을인데, 법무부와 성평등부 모두 이전하는 법안을 대표발의한 같은 당 김승원 의원의 지역구가 경기 수원갑이란 점을 지적한 것이다.
성평등부 내부에서도 달갑지 않은 기류가 읽힌다. 타부처에서 근무하다가 자녀 교육 등을 이유로 서울에 남기 위해 비인기 부처임에도 성평등부로 옮긴 직원도 있고, 신입 공무원들 가운데 서울에 있다는 이유로 지원하는 경우가 적지 않기 때문이다.
성평등부 관계자는 13일 “세종시 이전 얘기는 지난 정부 때부터 나온 지 오래됐고 국회에서 결정할 사안이라 다들 언젠가는 가겠다는 마음의 준비는 하고 있다”고 전했다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사