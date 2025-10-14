“국가폐암검진 대상 50~80세로 확대하는 방안 검토”

[And 건강]



[담배 없는 세상]

6대 국가암검진 권고안 개정 작업

김열 폐암검진 질관리 중앙센터장

김열 국립암센터 국제암대학원대 교수는 13일 국민일보와 인터뷰에서 “개정된 국가폐암검진 권고안이 나오면 폐암검진 대상자 확대와 조기 발견율 향상, 사망률 감소가 기대된다”고 말했다. 또 “흡연할 수 있는 권리보다 흡연하지 않는 사람들의 피해가 먼저 보호돼야 한다”고 강조했다.

흡연력 20갑년 이상도 검진 추진

내년 상반기 권고안 개정 목표



7월부터 대한금연학회장 맡아

담뱃값 인상도 강력한 금연정책

한 갑당 1만원 수준으로 올려야

