시사 전체기사

[포토] 미용의료기기 박람회

입력:2025-10-12 21:29
공유하기
글자 크기 조정

한 관람객이 12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 대한미용성형레이저의학회 미용의료기기 박람회의 한 부스에서 관계자에게 설명을 듣고 있다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] ‘尹 네덜란드 국빈 방문’ 때 차량 엔진·왕궁 승강기 크기 요청했다
[단독] 지귀연 “진행 중 재판 해명 요구는 부적절” 국감 안나온다
[속보] 李, 임은정에 ‘'마약외압’ 철저 수사 주문…백해룡 파견
폰만 보는 아이, 어떡하죠…“규칙보다 애착이 먼저”
조국 “내년 지지율 10% 확보해 지선 돌입…외국이면 지귀연 탄핵”[인터뷰]
‘마약 쇼핑’ 급증하는 의료현장…성인 ADHD 환자도 역대 최대
[작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상)
美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세
국민일보 신문구독