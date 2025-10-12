리창 총리 “국제정세 혼란해도 단결·협력”… 북·중 밀착 강화

16년 만에 방북… 시진핑 축전도

김정은, 북미 대화 염두 말 아껴



중국 총리로서는 16년 만에 북한을 공식 방문한 리창(사진) 총리가 김정은 북한 국무위원장, 박태성 내각 총리와 잇달아 만나 밀착을 과시했다. 북·중은 지난달 3일 중국의 전승절 80주년 열병식에 김 위원장이 참석한 것을 계기로 관계 개선을 본격화하고 있다.



12일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 조선노동당 창건 80주년 기념행사 참석차 북한을 방문한 리 총리는 11일 평양 만수대의사당에서 박 총리를 만나 “국제정세가 혼란스러운 상황에서 양국은 더 긴밀히 단결하고 협력해 정당한 권익과 국제적인 공정성 및 정의를 수호해야 한다”고 말했다.



이어 “중국은 조선노동당이 북한 국민을 이끌어 자국 실정에 맞는 발전 경로를 걷는 것을 변함없이 확고하게 지지한다”며 “중국군의 6·25전쟁 참전 75주년인 올해 양국이 함께 기념 행사를 잘 개최하기를 원한다”고 덧붙였다.



박 총리는 “깨뜨릴 수 없이 견고한 북·중 관계를 공고히 하고 발전시키는 것은 조선노동당과 정부의 확고부동한 입장”이라고 답했다.



리 총리는 이날 오전 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 찾아 참배했다. 앞서 9일에는 김정은 위원장과 만나 양국 관계 발전 의지를 밝혔다.



리 총리는 중국 대표단을 이끌고 9~11일 북한을 ‘공식 우호 방문’했다. 중국 권력 서열 2위인 총리의 공식 방북은 2009년 10월 원자바오 총리 이후 16년 만이다.



이 밖에도 중국은 북한을 각별히 배려했다. 시진핑 국가주석은 10일 김 위원장에게 당 창건 80주년 축전을 보냈고 주중 북한대사관이 주최한 기념 행사에는 권력 서열 5위인 차이치 공산당 중앙서기처 서기를 참석시켰다. 지난달 25일에는 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 육상 우편 운송로를 5년 만에 재개통했다.



김 위원장은 당 창건일을 전후해 이례적으로 여러 차례 연설하며 체제 결속을 다졌다. 김 위원장은 4일 무장장비전시회, 8일 당창건사적관, 9일 경축대회, 10일 열병식까지 총 네 차례 연설했다. 2012년 집권 후 김 위원장이 당 창건일에 맞춰 두 차례 이상 연설한 적은 없었다.



김 위원장의 열병식 연설에서 대남·대미 메시지가 빠진 부분도 눈에 띈다. 미국과의 대화 가능성을 의식해 의도적으로 수위를 조절한 것으로 분석된다. 대신 국방력 강화를 강조하는 등 내부 결속에 집중했다. 통일부 당국자는 “9차 당대회 때까지는 성과를 강조하며 체제 결속을 최대한 끌어낼 것”이라고 분석했다.



베이징=송세영 특파원, 박준상 기자 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국 총리로서는 16년 만에 북한을 공식 방문한 리창(사진) 총리가 김정은 북한 국무위원장, 박태성 내각 총리와 잇달아 만나 밀착을 과시했다. 북·중은 지난달 3일 중국의 전승절 80주년 열병식에 김 위원장이 참석한 것을 계기로 관계 개선을 본격화하고 있다.12일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 조선노동당 창건 80주년 기념행사 참석차 북한을 방문한 리 총리는 11일 평양 만수대의사당에서 박 총리를 만나 “국제정세가 혼란스러운 상황에서 양국은 더 긴밀히 단결하고 협력해 정당한 권익과 국제적인 공정성 및 정의를 수호해야 한다”고 말했다.이어 “중국은 조선노동당이 북한 국민을 이끌어 자국 실정에 맞는 발전 경로를 걷는 것을 변함없이 확고하게 지지한다”며 “중국군의 6·25전쟁 참전 75주년인 올해 양국이 함께 기념 행사를 잘 개최하기를 원한다”고 덧붙였다.박 총리는 “깨뜨릴 수 없이 견고한 북·중 관계를 공고히 하고 발전시키는 것은 조선노동당과 정부의 확고부동한 입장”이라고 답했다.리 총리는 이날 오전 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 찾아 참배했다. 앞서 9일에는 김정은 위원장과 만나 양국 관계 발전 의지를 밝혔다.리 총리는 중국 대표단을 이끌고 9~11일 북한을 ‘공식 우호 방문’했다. 중국 권력 서열 2위인 총리의 공식 방북은 2009년 10월 원자바오 총리 이후 16년 만이다.이 밖에도 중국은 북한을 각별히 배려했다. 시진핑 국가주석은 10일 김 위원장에게 당 창건 80주년 축전을 보냈고 주중 북한대사관이 주최한 기념 행사에는 권력 서열 5위인 차이치 공산당 중앙서기처 서기를 참석시켰다. 지난달 25일에는 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 육상 우편 운송로를 5년 만에 재개통했다.김 위원장은 당 창건일을 전후해 이례적으로 여러 차례 연설하며 체제 결속을 다졌다. 김 위원장은 4일 무장장비전시회, 8일 당창건사적관, 9일 경축대회, 10일 열병식까지 총 네 차례 연설했다. 2012년 집권 후 김 위원장이 당 창건일에 맞춰 두 차례 이상 연설한 적은 없었다.김 위원장의 열병식 연설에서 대남·대미 메시지가 빠진 부분도 눈에 띈다. 미국과의 대화 가능성을 의식해 의도적으로 수위를 조절한 것으로 분석된다. 대신 국방력 강화를 강조하는 등 내부 결속에 집중했다. 통일부 당국자는 “9차 당대회 때까지는 성과를 강조하며 체제 결속을 최대한 끌어낼 것”이라고 분석했다.베이징=송세영 특파원, 박준상 기자 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지