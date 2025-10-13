시사 전체기사

정의선 취임 5년, 전동화·로봇 등 미래기술로 DNA 전환

입력:2025-10-13 00:51
공유하기
글자 크기 조정

순이익 3배로… 글로벌 3위 도약
미국 관세폭탄·중국 공세는 과제

연합뉴스

정의선(사진) 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 5주년을 맞는다. 정 회장은 현대차그룹을 전 세계 ‘톱3’ 완성차업체로 성장시키고 소프트웨어 중심 차량(SDV)·로봇·수소·미래항공교통(AAM) 등 미래 모빌리티의 기반을 마련했다는 평가를 받는다. 다만 미국 고율 관세와 중국 전기차 브랜드 공세 등은 풀어야 할 과제다.

12일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 2020년 10월 14일 현대차그룹 회장에 올랐다. 2018년 9월 수석부회장으로 승진한 지 2년 1개월 만이다. 정 회장 취임 직전 해인 2019년 279조612억원이었던 매출은 지난해 455조4249억원으로 63% 늘었다. 순이익은 8조9784억원에서 28조914억원으로 3배 이상 증가했다. 전 세계 판매량은 5위에서 3위로 상승했다. 올해 상반기 영업이익만 놓고 보면 전 세계 완성차업체 중 2위다. 경쟁 업체에 비해 불리한 미국 관세 상황 속에서 달성한 성적표다.

한때 ‘바퀴 달린 냉장고’라는 조롱을 받았던 현대차그룹의 위상도 완전히 바뀌었다. 올해 미국·영국·독일 등 주요 자동차 시장에서 25개가 넘는 상을 받았다. 수상 분야도 안전성·친환경·성능·디자인·브랜드 경쟁력 등 다양하다. 특히 지난 8월엔 올해 창간 100주년을 맞은 미국 자동차 전문지 오토모티브뉴스가 정 회장과 할아버지인 정주영 창업 회장, 아버지인 정몽구 명예회장 등 현대차그룹 3대 경영진을 자동차산업에 지대한 영향을 미친 인물로 선정했다. 특히 정 회장에 대해선 “글로벌 감각과 유연한 사고로 수직적 기업 문화를 탈피해 자유롭고 창의적인 조직 문화를 도입했고, 외국인 최고경영자(CEO)를 임명하는 등 파격적인 인사 정책을 펼쳤다”며 “제네시스 브랜드 출시와 상품 혁신을 주도했다”고 평가했다.

정 회장은 취임 직후부터 로봇, 수소, AAM, 자율주행 등 신사업에 과감하게 투자했다. 2020년 미국의 휴머노이드 로봇 기업인 보스턴다이내믹스를 인수했다. 같은 해 AAM 업체 슈퍼널과 자율주행 합작법인 모셔널을 세웠다.

그러나 정 회장 앞에 놓인 과제도 만만찮다. 가장 큰 난관은 지난 4월 미국 트럼프 행정부가 부과한 25% 관세다. 관세로 인한 손해는 올해 3분기에만 2조4500억원에 달할 것으로 추정된다. 전 세계 시장에 빠르게 침투하는 중국 전기차 브랜드도 부담이다. 정 회장은 올해 초 신년회에서 “우리는 항상 위기를 겪어왔고 훌륭하게 그 위기들을 극복했으며 위기 이후에 오히려 더 강해졌다”고 강조했다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美 본토 타격 신형 화성-20형 첫 공개… 핵무력 과시한 김정은
[단독] ‘尹 네덜란드 국빈 방문’ 때 차량 엔진·왕궁 승강기 크기 요청했다
[단독] 종합소득은 비슷해도… 배당소득자가 사업소득자보다 세 부담 최소 1.4배 크다
[단독] 수도권 매립장 잔여용량 5년새 반토막… ‘쓰레기 대란’ 우려
자영업 대출 1070조 역대 최대… 영세상인 연체율 12년만 최고
반도체 웃고, 자동차 울고… ‘수출 효자’ 엇갈리는 3분기 실적
지귀연 “진행 재판 해명 요구 부적절”… 국감 불출석 밝혀
관세도 버거운데 희토류 싸움까지… 먹구름 짙어지는 韓 수출
국민일보 신문구독