인천경제청, 3분기까지 FDI 유치, 목표 대비 92.3% 달성

신고액 5억5350만 달러에 달해

바이오·반도체 분야 유치 성과

인천 송도국제도시 지타워 전경. 인천경제청 제공

인천경제자유구역청은 3분기까지 외국인직접투자(FDI) 신고액이 5억5350만 달러에 달했다고 12일 밝혔다.



상반기까지 4억9470만 달러를 유치한 데 이어 3분기에 5880만 달러의 추가 신고가 이어지면서 올해 목표 대비 92.3%를 달성한 상태다.



인천경제청은 올해 타깃으로 설정한 핵심전략사업인 바이오 분야 등에서 FDI 유치 성과가 두드러졌다고 설명했다. 상반기에는 글로벌 소부장 대표기업인 싸토리우스코리아오퍼레이션스 2억5000만 달러를 시작으로 롯데바이오로직스 2870만 달러, 반도체 기업인 티오케이첨단재료 2460만 달러, 신재생에너지 기업인 오스테드 1억1960만 달러, 유통 및 개발기업인 코스트코청라 6140만 달러 등을 유치했다. 3분기에는 스타필드청라 5250만 달러 등의 신고가 이뤄졌다.



특히 같은 기간 FDI 도착액은 3억9120만 달러로 올해 목표액 3억5000만 달러를 초과 달성했다. 지난해와 비교하면 2.8배를 넘어선 수치다. 이를 통해 인천경제청의 개청 이후 누적 FDI 신고액은 167억2390만 달러를 기록했다.



인천경제청은 불안정한 국내외 정치 상황, 글로벌 경제 불확실성, 관세폭탄 등 악재에도 불구하고 적극적인 투자유치 IR활동과 지속적인 외국인 정주 인프라 확충에 따른 FDI 유치 성과로 보고 있다.



윤원석 인천경제청장은 “취임 2년차인 올해에도 지난해에 이어 FDI 신고액 6억 달러 초과 달성이 예상된다”며 “바이오 및 반도체 분야의 신규 대형 투자 프로젝트와 K-콘랜드 사업으로 추진 중인 미국 케슬러 그룹의 아시아판 헐리우드 투자유치 프로젝트 성과가 가시화될 것으로도 기대한다”고 말했다.



인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 김민 기자 ki84@kmib.co.kr 397 응원 하기 사회2부 인천 인천경제자유구역청은 3분기까지 외국인직접투자(FDI) 신고액이 5억5350만 달러에 달했다고 12일 밝혔다.상반기까지 4억9470만 달러를 유치한 데 이어 3분기에 5880만 달러의 추가 신고가 이어지면서 올해 목표 대비 92.3%를 달성한 상태다.인천경제청은 올해 타깃으로 설정한 핵심전략사업인 바이오 분야 등에서 FDI 유치 성과가 두드러졌다고 설명했다. 상반기에는 글로벌 소부장 대표기업인 싸토리우스코리아오퍼레이션스 2억5000만 달러를 시작으로 롯데바이오로직스 2870만 달러, 반도체 기업인 티오케이첨단재료 2460만 달러, 신재생에너지 기업인 오스테드 1억1960만 달러, 유통 및 개발기업인 코스트코청라 6140만 달러 등을 유치했다. 3분기에는 스타필드청라 5250만 달러 등의 신고가 이뤄졌다.특히 같은 기간 FDI 도착액은 3억9120만 달러로 올해 목표액 3억5000만 달러를 초과 달성했다. 지난해와 비교하면 2.8배를 넘어선 수치다. 이를 통해 인천경제청의 개청 이후 누적 FDI 신고액은 167억2390만 달러를 기록했다.인천경제청은 불안정한 국내외 정치 상황, 글로벌 경제 불확실성, 관세폭탄 등 악재에도 불구하고 적극적인 투자유치 IR활동과 지속적인 외국인 정주 인프라 확충에 따른 FDI 유치 성과로 보고 있다.윤원석 인천경제청장은 “취임 2년차인 올해에도 지난해에 이어 FDI 신고액 6억 달러 초과 달성이 예상된다”며 “바이오 및 반도체 분야의 신규 대형 투자 프로젝트와 K-콘랜드 사업으로 추진 중인 미국 케슬러 그룹의 아시아판 헐리우드 투자유치 프로젝트 성과가 가시화될 것으로도 기대한다”고 말했다.인천=김민 기자 ki84@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지