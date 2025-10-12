올 상반기 한국인 특허출원 국내·외 모두 증가

미국·유럽 감소, 중국·일본은 늘어

산업별로는 ICT 관련이 크게 상승



올해 한국 국적 출원인의 우리나라 및 주요 국가 특허출원이 지난해 같은 기간 대비 모두 증가한 것으로 나타났다.



12일 지식재산처에 따르면 올해 상반기 국내 특허출원은 총 10만9322건으로 전년 같은 기간 10만7620건 대비 1.6% 상승했다.



이 중 한국 국적의 특허출원 건수는 8만3815건으로 전년 동기 8만2472건 대비 1.6% 증가했다. 미국과 유럽 국적 출원인의 국내 특허출원은 감소했으며 중국·일본국적 출원인의 국내 특허출원은 늘었다. 특히 중국 국적 출원인의 국내 특허출원은 3021건으로 전년 동기 2622건 대비 15.3% 증가했다. 이는 중국 내수시장 성장 둔화 및 미·중 무역 갈등 등으로 중국기업이 한국 시장을 전략적 거점으로 활용하고 있기 때문이라고 지식재산처는 분석했다.



한국 국적 출원인이 세계 선진 5개 지식재산관청(IP5)에 출원한 특허는 12만7247건으로 전년 같은 기간 12만3792건 대비 2.8%가 증가했다. 미국에 출원한 특허 건수는 2만1465건으로 미국·중국·유럽·일본 해외 출원 중 가장 많은 비중(49.5%)을 차지했으며, 일본에 출원한 특허출원은 4607건으로 18.2% 증가하면서 가장 높은 증가율을 보였다.



산업별로는 국내 특허출원 상위 10개 분야 중 인공지능(AI)·양자컴퓨팅 기술을 포함한 ICT 관련 산업 특허출원이 1만4089건으로 전년 동기 대비 13.5% 상승했다. 이차전지 분야 특허출원은 5672건으로 전년 동기 대비 5.4% 높아졌으며 LG·삼성·SK 등 국내 이차전지 대표 3개사를 비롯한 대기업 중심으로 출원 건수가 늘었다.



대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr



