LG, APEC 총력 지원… 경주 시내버스 절반 래핑 광고
LG그룹은 이달 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최를 위해 전 그룹 차원에서 총력 지원에 나섰다고 12일 밝혔다.
LG그룹은 지난달 30일부터 경주 시내버스 70대에 APEC을 알리는 래핑 광고(사진)를 진행하고 있다. 경주에서 운행 중인 시내버스 가운데 절반가량에 해당한다. LG는 지난 8월 말 민간기업 최초로 APEC 정상회의 준비기획단과 ‘APEC 정상회의 홍보 협력 양해각서(MOU)’를 체결하고 국내외에서 다양한 홍보 활동을 전개해왔다. 서울 광화문 시청 명동 홍대입구역 코엑스 파르나스호텔 등 유동 인구가 많은 지역의 7개 대형 전광판에서 APEC 공식 홍보영상을 송출하고 있으며 뉴욕 타임스스퀘어(미국), 런던 피카딜리광장(영국) 등에서도 비슷한 방식으로 APEC 홍보를 이어왔다.
㈜LG와 LG전자는 APEC 부대행사인 ‘2025 글로벌장애청소년IT챌린지(GITC)’를 개최하는 등 계열사 차원의 지원도 이어간다. GITC는 장애 청소년들의 디지털 문해력 향상을 통해 사회 진출 기반을 마련하기 위한 국제 IT 대회로 APEC 부대행사 중 유일한 장애인 관련 행사다. 또 APEC 회의 현장에서 생수를 제공(엘지생활건강)하고, 통신도 지원(엘지유플러스)한다.
이종선 기자
