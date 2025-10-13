시사 전체기사

클릭만 해도 1만5000포인트… ‘우리금융 다함께 페스타’

입력:2025-10-13 00:43
우리금융그룹이 13일부터 이달 말까지 그룹 공동 고객 사은 행사 ‘우리금융 다 함께 페스타’를 개최한다고 밝혔다.

동양생명과 ABL생명 인수로 종합 금융그룹으로 거듭난 것을 기념하기 위해 마련한 이 행사는 모바일 애플리케이션 ‘우리WON뱅킹’에서 진행한다. 은행 마이 데이터 자산 연결 시 2000~5000 네이버페이 포인트, ABL생명 마케팅 안내 동의 시 5000포인트를 얻을 수 있다. 동양생명 마케팅 안내에 동의한 선착순 1000명에게도 5000포인트를 준다.

이 밖에 우리은행 연 7% 금리 적금과 동양·ABL생명 미니 보험, 알뜰폰 우리WON모바일 신규 개통 시 네이버페이 3만 포인트 지급 등 혜택도 마련했다. 우리금융 관계자는 “은행과 보험, 증권, 카드를 아우르는 우리금융만의 다양한 상품을 통해 최고의 혜택과 서비스를 돌려드리겠다”고 말했다.

김진욱 기자 reality@kmib.co.kr

