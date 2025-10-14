접종 한번으로 독감·코로나 동시 예방… ‘혼합 백신’ 나오나

[And 건강]

게티이미지뱅크

최근 3개월 코로나 환자 증가 속

내일부터 고령층 무료 예방접종

당국 독감 백신과 동시 접종 권고



혼합 백신 연구 국내서도 진행중

조만간 美FDA 허가 땐 도입 예상

접종 간소화로 접종률 제고 가능



항체 형성까지 최소 2주 걸려



“고위험군 보호 편리한 옵션”

