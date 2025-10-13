HD현대중공업 특수선 경력 채용

시사 전체기사

입력:2025-10-13
HD현대중공업은 오는 26일까지 특수선 사업부 경력 채용을 진행한다고 12일 밝혔다. 올해 12월 공식 출범 예정인 통합 HD현대중공업의 특수선 사업을 위한 선제적 조치다.

모집 분야는 설계·생산관리·영업·기획/지원 등 4개로, 3년 이상 경력자 누구나 지원이 가능하다. 특히 이번 채용은 선종별·산업별 제한을 두지 않는 열린 채용으로 진행된다.

HD현대중공업은 경력 유형을 특수선·방산·조선, 군 및 관계기관, 타 산업 분야로 세분화했다. 채용 절차는 서류전형과 실무면접, 임원면접 3단계로 진행된다.

HD현대중공업은 이번 채용을 통해 HD현대미포와의 통합 이후 새로운 성장동력으로 삼을 함정·쇄빙선·풍력발전기 설치선 등 특수목적선 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

