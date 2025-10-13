시사 전체기사

LG 에어로캣타워 美 타임 ‘최고의 발명품’ 선정

입력:2025-10-13 01:25
공유하기
글자 크기 조정

LG전자의 공기청정기 ‘LG 퓨리케어 에어로캣타워(사진)’가 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025 최고의 발명품’에 올랐다.

12일 업계에 따르면 타임은 “세련되고 공간을 절약하는 에어로캣타워는 반려묘와 인간 모두에 이점을 제공한다”는 평가와 함께 에어로캣타워를 올 최고의 발명품으로 뽑았다.

에어로캣타워는 공기청정기와 캣타워를 결합한 가전으로, 반려묘의 휴식 공간과 실내 공기 관리 기능을 동시에 제공한다. 고양이가 안정감을 느낄 수 있도록 돔 형태의 좌석 구조를 적용했고, 좌석에는 온열 기능을 달았다. 체중 측정 기능도 있어 반려묘의 체중 변화를 실시한 확인할 수 있다.

LG전자는 공기청정기와 블루투스 스피커가 결합된 ‘에어로스피커’, 테이블 형태의 ‘에어로퍼니처’ 등 상단 모듈만 교체해 사용할 수 있는 에어로시리즈를 선보였다.

권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美 본토 타격 신형 화성-20형 첫 공개… 핵무력 과시한 김정은
[단독] ‘尹 네덜란드 국빈 방문’ 때 차량 엔진·왕궁 승강기 크기 요청했다
[단독] 종합소득은 비슷해도… 배당소득자가 사업소득자보다 세 부담 최소 1.4배 크다
[단독] 수도권 매립장 잔여용량 5년새 반토막… ‘쓰레기 대란’ 우려
자영업 대출 1070조 역대 최대… 영세상인 연체율 12년만 최고
반도체 웃고, 자동차 울고… ‘수출 효자’ 엇갈리는 3분기 실적
지귀연 “진행 재판 해명 요구 부적절”… 국감 불출석 밝혀
관세도 버거운데 희토류 싸움까지… 먹구름 짙어지는 韓 수출
국민일보 신문구독