LG 에어로캣타워 美 타임 ‘최고의 발명품’ 선정
LG전자의 공기청정기 ‘LG 퓨리케어 에어로캣타워(사진)’가 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025 최고의 발명품’에 올랐다.
12일 업계에 따르면 타임은 “세련되고 공간을 절약하는 에어로캣타워는 반려묘와 인간 모두에 이점을 제공한다”는 평가와 함께 에어로캣타워를 올 최고의 발명품으로 뽑았다.
에어로캣타워는 공기청정기와 캣타워를 결합한 가전으로, 반려묘의 휴식 공간과 실내 공기 관리 기능을 동시에 제공한다. 고양이가 안정감을 느낄 수 있도록 돔 형태의 좌석 구조를 적용했고, 좌석에는 온열 기능을 달았다. 체중 측정 기능도 있어 반려묘의 체중 변화를 실시한 확인할 수 있다.
LG전자는 공기청정기와 블루투스 스피커가 결합된 ‘에어로스피커’, 테이블 형태의 ‘에어로퍼니처’ 등 상단 모듈만 교체해 사용할 수 있는 에어로시리즈를 선보였다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
