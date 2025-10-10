방북 리창 만난 김정은 “북·중관계 견고해서 깰 수 없어”
연설선 “사회주의 낙원 만들 것”
김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 80주년을 맞아 방북한 리창 중국 총리와 만나 북·중 관계에 대해 “견고해서 깰 수 없다”고 밝혔다. 김 위원장은 경축대회에서도 리 총리를 국빈 중 최우선 예우하며 중국과의 긴밀한 유대 관계를 과시했다.
10일 신화통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 리 총리를 만나 “국제정세가 어떻게 변하든 조·중 우호 협력 관계를 견고히 하고 발전시키는 건 당정의 확고부동한 입장”이라며 이같이 말했다. 이어 “중국과 고위층 교류를 밀접히 하고 협력을 촉진하기를 바란다”고 요청했다. 이에 리 총리는 “북측과 고위급 교류와 전략적 소통을 강화하고 싶다”며 “국제적·지역적 사안에서 조정 협력을 깊게 하고 싶다”고 화답했다. 중국 권력서열 2위인 리 총리는 중국 대표단을 이끌고 9일부터 11일까지 북한을 공식 우호 방문 중이다.
김 위원장은 경축대회에 연설에서는 “세상에서 가장 훌륭한 사회주의 낙원으로 반드시 만들겠다”고 강조했다. 그는 당 창건 이후 역사를 되짚으며 “우리 인민의 꿈과 이상이 실현되는 사회주의 위업의 최후 완성을 향해 더욱 배증된 용기와 확신을 가지고 전진하자”고 주문했다. 또 “오늘도 적수국들의 흉포한 정치군사적 압력 책동에 초강경으로 맞서나가고 있다”며 “우리 공화국의 국제적 권위는 날로 더욱 강화되고 있다”고 주장했다. 외부 위협을 부각하며 경제난 속에서 내부 결속을 다지기 위한 메시지로 풀이된다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 “김 위원장이 자화자찬하는 ‘셀프 찬양’ 대신 고난을 감내하자는 고진감래식 인민 호소에 집중했다”며 “경제와 핵무력 건설 병진 노선이 미국에 맞서는 노선임을 분명히 강조했다”고 분석했다.
이날 행사에는 리 총리와 함께 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장, 또 럼 베트남공산당 서기장 등 주요 외빈이 참석했다. 김 위원장은 외교적 중요도를 의식한 듯 리 총리를 최고지도자인 럼 서기장보다 먼저 맞이해 악수하며 우선순위를 분명히 했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
