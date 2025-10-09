시사 전체기사

[포토] 마크 알렌 피터슨 명예교수 ‘보관문화훈장’

입력:2025-10-09 21:23
공유하기
글자 크기 조정

김민석 국무총리가 9일 오전 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 579돌 한글날 경축식에서 마크 알렌 피터슨 미국 브리검영대 명예교수에게 보관문화훈장을 수여하고 있다.

뉴시스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대통령실, 우상호 ‘온도 차’ 진화… “당 전체 겨냥한 얘기는 아니었다”
[단독] “인수위서 강상면 검토 지시”… 특검, 양평고속도 수사 활로 찾나
특검 파견검사 반발 봉합 수순… 연휴 반납 일단 수사매듭 주력
내란특검, 박성재 전 법무부 장관 구속영장 청구
노벨문학상에 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로
“한국인 활동가, 이스라엘 사막 교도소 수감...가혹한 환경”
캄보디아 간 대학생 2주만에 고문 사망…또 한국인 납치
[단독] 만성질환도 빈부 격차… 매일 약 한움큼 먹는 저소득층 3배 늘어
국민일보 신문구독