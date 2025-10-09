시사 전체기사

[포토] 579돌 한글날, 서예 실력 뽐내는 외국인들

입력:2025-10-09 21:16
공유하기
글자 크기 조정

579돌 한글날을 맞아 9일 서울 광화문광장에서 열린 제16회 광화문광장 휘호대회에서 외국인 참가자들이 한글 서예 실력을 뽐내고 있다.

이한형 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
내란특검, 박성재 전 법무부 장관 구속영장 청구
노벨문학상에 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로
“한국인 활동가, 이스라엘 사막 교도소 수감...가혹한 환경”
캄보디아 간 대학생 2주만에 고문 사망…또 한국인 납치
[단독] 만성질환도 빈부 격차… 매일 약 한움큼 먹는 저소득층 3배 늘어
북 열병식 김정은 옆에 중·러 2인자… 밀착 관계 재차 과시
이-하마스 휴전 1단계 합의… 평화 한 발 앞으로
대통령실, 우상호 ‘온도 차’ 진화… “당 전체 겨냥한 얘기는 아니었다”
국민일보 신문구독