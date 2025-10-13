라운지 스파에 기내 샤워… ‘럭셔리’ 띄우는 항공사들

항공사 ‘프리미엄 서비스’의 세계

게티이미지뱅크

출국 전부터 ‘기분 좋은 여행’… 라운지의 발전



대한항공이 최근 대대적으로 개편한 인천국제공항 제2여객터미널 프레스티지 가든 라운지 전경. 회사 제공

호텔급 침구와 명품 어메니티…기내 서비스의 격



아시아나항공 A380 비즈니스 스위트 좌석 모습. 회사 제공

하늘 위의 미식 경험… 기내식도 파인다이닝



올해 초 새롭게 선보인 대한항공 신규 상위 클래스 기내식. 회사 제공

비즈니스 라운지에서는 호텔 출신 셰프가 직접 조리하는 라이브 키친과 뷔페를 운영 중이다. 인천국제공항 제1여객터미널 아시아나항공 비즈니스 스위트 라운지 전경. 회사 제공

글로벌 항공사들 ‘하늘 위 럭셔리 전쟁’

