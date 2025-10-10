트럼프, 노벨평화상 진짜 받나

수상 발표 직전 가자 극적 합의

“그동안 비웃었지만 이번엔 달라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 백악관에서 열린 원탁회의에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 이스라엘과 하마스의 평화 구상 1단계 합의를 발표하면서 노벨평화상 수상에 긍정적 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 노벨평화상은 10일 발표되는데, 트럼프 대통령은 그동안 수상 욕심을 노골적으로 드러내 왔다. 하마스에 납치된 인질 및 실종자 가족 모임은 이날 트럼프의 발표 이후 엑스에 올린 성명에서 “역사적인 돌파구를 마련해준 트럼프 대통령과 그의 팀에 깊은 감사를 나타내고 싶다”고 밝혔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 트럼프와 통화하며 “세계적 리더십에 감사를 표했다”고 이스라엘 총리실이 전했다. 하마스 역시 합의 사실을 발표하며 트럼프의 중재 노력을 높이 평가했다.



트럼프는 백악관에서 기자들과 만나 “역사상 누구도 이렇게 많은 문제를 해결한 적이 없다”며 “하지만 아마도 그들은 내게 그것(노벨평화상)을 주지 않으려는 이유를 찾을 것”이라고 말했다.



파이낸셜타임스는 “트럼프만큼 노벨평화상을 위해 캠페인을 벌인 사람은 없다”며 “노르웨이 노벨위원회가 10일 시상할 때 이 전례 없는 로비 활동이 결실을 맺을지에 대해 전문가들은 회의적”이라고 보도했다. 그러면서도 “트럼프의 평화 노력 일부를 비웃어온 이들조차 트럼프가 가자지구 전쟁 종식을 시도한 점은 그의 입장을 유리하게 만들 중요한 근거가 될 수 있다고 말한다”고 덧붙였다. 이어 “트럼프의 선언 중 일부는 진지하게 받아들이기 어려웠지만 이번에는 다르다. 가자지구 문제는 중대한 사안”이라고 한 유럽 외교관의 발언도 전했다.



트럼프는 2기 취임 이후 자신이 전 세계에서 7개의 전쟁을 끝냈다며 노벨평화상 수상 의지를 자주 피력했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 이스라엘과 하마스의 평화 구상 1단계 합의를 발표하면서 노벨평화상 수상에 긍정적 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 노벨평화상은 10일 발표되는데, 트럼프 대통령은 그동안 수상 욕심을 노골적으로 드러내 왔다. 하마스에 납치된 인질 및 실종자 가족 모임은 이날 트럼프의 발표 이후 엑스에 올린 성명에서 “역사적인 돌파구를 마련해준 트럼프 대통령과 그의 팀에 깊은 감사를 나타내고 싶다”고 밝혔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 트럼프와 통화하며 “세계적 리더십에 감사를 표했다”고 이스라엘 총리실이 전했다. 하마스 역시 합의 사실을 발표하며 트럼프의 중재 노력을 높이 평가했다.트럼프는 백악관에서 기자들과 만나 “역사상 누구도 이렇게 많은 문제를 해결한 적이 없다”며 “하지만 아마도 그들은 내게 그것(노벨평화상)을 주지 않으려는 이유를 찾을 것”이라고 말했다.파이낸셜타임스는 “트럼프만큼 노벨평화상을 위해 캠페인을 벌인 사람은 없다”며 “노르웨이 노벨위원회가 10일 시상할 때 이 전례 없는 로비 활동이 결실을 맺을지에 대해 전문가들은 회의적”이라고 보도했다. 그러면서도 “트럼프의 평화 노력 일부를 비웃어온 이들조차 트럼프가 가자지구 전쟁 종식을 시도한 점은 그의 입장을 유리하게 만들 중요한 근거가 될 수 있다고 말한다”고 덧붙였다. 이어 “트럼프의 선언 중 일부는 진지하게 받아들이기 어려웠지만 이번에는 다르다. 가자지구 문제는 중대한 사안”이라고 한 유럽 외교관의 발언도 전했다.트럼프는 2기 취임 이후 자신이 전 세계에서 7개의 전쟁을 끝냈다며 노벨평화상 수상 의지를 자주 피력했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지