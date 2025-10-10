시사 전체기사

정몽규, FIFA 상업·마케팅 자문위 부위원장 임명

입력:2025-10-10 01:24
정몽규(사진) 대한축구협회 회장이 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 자문위원회 부위원장을 맡는다.

9일 축구협회에 따르면 정 회장은 지난 2일 스위스 취리히에서 진행된 FIFA 평의회에서 신설된 상임위원회 중 하나인 해당 위원회의 부위원장으로 선정됐다.

한국 축구의 레전드 박지성은 남자축구 이해관계자 위원회 위원, 지윤미 현 협회 홍보실장은 유소년·아마추어 축구 위원회 위원으로 각각 임명됐다. 지 실장은 지난 5월까지 협회 여자축구&저변확대팀에서 아마추어 유소년 및 생활축구 업무를 이끌었다.

아시아축구연맹(AFC) 항소 위원회 위원인 임동호 변호사는 반인종주의·반차별 위원회 위원으로 위촉됐다.

새로 임명된 상임위원들의 임기는 2029년까지 4년이다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

