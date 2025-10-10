에버랜드에 F1 경주차 달린다… 12일 이벤트… 국내선 13년 만
에버랜드는 오는 12일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 ‘꿈의 경주’로 불리는 포뮬러원(F1) 자동차 페스티벌 ‘피치스 런 유니버스 2025’가 열린다고 9일 밝혔다. 자동차 문화 브랜드 피치스가 주관하는 이번 행사는 국내에서 13년 만에 열리는 F1 주행 이벤트다.
이번 행사의 메인 이벤트는 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀 소속 드라이버 발테리 보타스가 ‘F1 W13 E 퍼포먼스’로 선보이는 시범 주행이다. 수도권 유일의 레이스 서킷인 에버랜드 스피드웨이에서 열려 실제 F1 경기에 준하는 박진감 넘치는 주행을 볼 수 있을 전망이다.
당일 관람객들은 F1 체험존에서 메르세데스 팀의 피트 개러지, 헬멧, 레이싱 슈트 등을 둘러보고 레이싱 시뮬레이터도 체험할 수 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
