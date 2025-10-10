트럼프 비자 정책 꼬집은 젠슨 황… “이민은 아메리칸 드림 토대”
황 CEO, 방송 프로그램서 언급
“정책에 일부 개선 있기를 기대”
인공지능(AI) 칩 선두주자 엔비디아의 젠슨 황(사진) 최고경영자(CEO)가 “만약 내가 미국에 올 당시 도널드 트럼프 행정부의 H-1B 비자 정책이었다면 우리 가족은 미국에 못 왔을 것”이라고 말했다.
황 CEO는 8일(현지시간) CNBC방송 프로그램 ‘스쿼크박스’와의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 지난달 트럼프 대통령은 외국 전문·기술 인력을 대상으로 하는 H-1B 비자 신청 시 고용주가 기존보다 100배 인상된 비자당 수수료 10만 달러(약 1억4200만원)를 내야 한다고 발표한 바 있다.
대만 태생인 황 CEO는 태국으로 이주한 뒤 9살 때 형과 함께 미국으로 이민을 왔고, 부모님은 2년 뒤 합류했다. 황 CEO는 “우리 가족은 10만 달러를 감당할 수 없었을 것이다. 가족과 내가 여기 올 수 있는 기회 자체가 사라졌을 것”이라며 “이민은 아메리칸 드림의 토대”라고 말했다.
그는 “H-1B 비자 비용을 계속 부담할 것”이라며 “뜻밖의 행운이 일어날 기회가 여전히 존재할 수 있도록 정책에 일부 개선이 있기를 기대한다”고 덧붙였다. 현재 엔비디아는 1400건의 H-1B 비자를 지원하고 있다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사