디솜버 美국무부 동아태 차관보 지명자 인준 통과
도널드 트럼프 미국 행정부에서 한반도 정책을 총괄할 마이클 디솜버(사진) 국무부 동아시아·태평양 차관보 지명자가 상원 인준을 통과했다.
8일(현지시간) 미 의회에 따르면 디솜버 지명자는 전날 상원 표결에서 찬성 51표, 반대 47표로 인준받았다. 지난 3월 트럼프 대통령이 동아태 차관보로 지명한 이후 약 7개월 만이다. 디솜버 차관보는 앞으로 한반도와 중국, 일본, 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 관련 정책을 담당하게 된다. 트럼프가 김정은 북한 국무위원장과 회담을 추진할 경우 핵심적인 실무 역할을 맡을 가능성이 크다.
디솜버는 트럼프 1기인 2020년 3월부터 이듬해 1월 20일 트럼프 임기 마지막까지 주태국 대사를 지냈다. 배우자가 한국계여서 디솜버도 일상적인 한국어 구사가 가능하며 중국어에도 능통한 것으로 알려졌다.
한편 국무부 군비통제·국제안보 담당 차관으로 지명된 토머스 디나노 전 국무부 부차관보도 같은 날 상원 인준을 통과했다. 군비통제·국제안보 담당 차관은 미국의 핵우산 공약을 논의하는 한·미 외교·국방 확장억제전략협의체(EDSCG) 고위급 회의의 국무부 책임자를 맡아 왔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사