[포토] 추석 연휴, 강화군 평화전망대 찾은 이 대통령

입력:2025-10-03 18:12
이재명 대통령이 추석 연휴가 시작된 3일 인천시 강화군 평화전망대에서 실향민들과 대화를 나누며 북한 황해북도 개풍군 일대를 바라보고 있다. 대통령실 제공

