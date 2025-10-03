LG엔솔, 추석 연휴 뒤 미국 출장 재개

구금사태 후 한 달만에 정상화 수순

B-1 비자 중심 출장자 구성하기로

지난달 11일(현지시간) 미국 조지아주 브라이언 카운티 엘러벨에 위치한 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장. 지난 4일 국토안보부의 불법체류자 단속 후 건설이 전면 중단된 채 텅 비어 있다. 연합뉴스

LG에너지솔루션이 지난달 미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 발생한 근로자 대규모 구금 사태 이후 약 한 달 만에 미국 출장을 재개하기로 했다. 앞서 지난달 중순 SK온이 숙소 대기 중이던 미국 출장 인력을 자사 공장에 재투입하는 등 구금 사태로 차질을 빚어온 미국 내 배터리 사업이 점차 정상궤도로 복귀하는 양상이다.



LG에너지솔루션은 추석 연휴 이후부터 필수 인력 중심의 미국 출장을 단계적으로 재개할 계획이라고 2일 밝혔다. 앞서 지난달 4일 미국 조지아주 LG에너지솔루션·현대차그룹 합작 배터리 공장에서 자사 직원 47명과 협력사 직원 250여명이 미국 이민 당국에 체포·구금된 직후 LG에너지솔루션은 미국 출장을 전면 중단했다. LG에너지솔루션의 미국 출장 재개 결정은 최근 한·미 워킹그룹 협의에서 단기 상용(B-1) 비자, 전자여행허가(ESTA) 소지자가 미국 공장에서 장비 설치·점검·보수 활동이 가능하다는 점을 확인한 데 따른 것이다.



LG에너지솔루션은 “자사 및 협력사 구성원의 안전을 최우선으로 삼고, 체계적인 관리 및 지원을 통해 모든 출장자가 안심하고 업무에 집중할 수 있도록 조치할 계획”이라고 밝혔다. 이를 위해 B-1 비자 중심으로 출장자를 구성하고, 현지 법률 서비스 등 미국 입국 지원 절차를 강화한다는 계획이다. 또 출장자 업무 정당성 관련 증빙자료 구비, 법인별 현장 대응 책임자 지정 등 전문 대응 체계도 구축하기로 했다. 미국 측이 ESTA 소지자도 B-1 비자 소지자와 동일한 활동을 할 수 있다는 점을 재확인했지만, ESTA는 단순 미팅이나 행사 참석에 한해서만 활용하기로 내부 방침을 정했다.



이종선 기자 remember@kmib.co.kr



