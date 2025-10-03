조용필·임영웅 콘서트, 안방서 본다… 추석엔 TV 앞으로
공연 실황 풍성… 예능 ‘아육대’ 등
‘가왕’ 조용필과 쎄시봉, 임영웅의 콘서트를 안방에서 볼 수 있다. 추석 연휴 방송사들이 다양한 특집 방송을 마련해 시청자들의 시선을 붙잡는다.
KBS는 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’(사진) 3부작을 연휴 기간인 3~8일 2TV에서 방송한다. 지난달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열린 콘서트 실황으로, 조용필의 단독 공연이 KBS에서 방송되는 건 1997년 ‘빅쇼’ 이후 28년 만이다. SBS는 ‘임영웅 카드’를 꺼내 들었다. 오는 4일 오후 8시30분 ‘임영웅 리사이틀’ 콘서트 실황을 TV에서 최초로 공개한다.
MBC는 한국 포크 음악계를 대표하는 쎄시봉 4인의 ‘쎄시봉 더 라스트 콘서트’를 3일 오후 5시40분 방송한다. 이승환이 기획부터 무대 연출까지 직접 참여한 ‘이승환 35주년 콘서트 헤븐’은 8일 밤 11시35분 편성됐다.
명절 특집 예능도 다양하게 준비됐다. MBC는 올해 15주년을 맞는 대표 명절 예능 ‘아이돌 스타 선수권대회’(아육대)를 6~8일 3부작으로 방송한다. 각 지역 특산물로 경쟁을 벌이는 명절 맞춤 예능 ‘전국1등’은 3일과 8일 전파를 탄다.
SBS는 배우 이서진, 김광규가 스타들을 직접 따라다니며 진행하는 새 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’을 3일 밤 첫 방송한다. 또 영화감독 박찬욱을 주인공으로 한 다큐멘터리 ‘뉴 올드 보이’를 8, 9일 2부작으로 선보인다. 배우 최민식, 송강호, 이병헌, 이영애 등이 박 감독에 대해 이야기한다.
