“추석 연휴에도 배송합니다”… 멈추지 않는 온라인 쇼핑

추석 당일 제외 정상 운영

연휴에도 몰리는 수요 공략



주부 황모(52)씨는 이번 추석 장보기도 온라인으로 해결할 계획이다. 그는 “짐을 무겁게 들고 다닐 필요 없이 빠르게 받아볼 수 있어 매우 편하다”며 “추석 전날까지 필요한 물품들을 온라인으로 주문할 예정”이라고 말했다.



2일 유통업계에 따르면 주요 업체들은 최장 10일간 이어지는 긴 연휴에도 배송 서비스를 이어가며 명절 막바지 수요 공략에 나섰다. 선물세트 예약과 장보기를 놓친 소비자들을 겨냥해 ‘연휴에도 멈추지 않는 배송’을 무기로 내세우는 모습이다.



홈플러스는 연휴 기간 매장을 거점으로 한 당일배송 서비스 ‘매직배송’을 운영한다. 명절 직전까지 선물세트를 준비하지 못했거나 먹거리가 필요한 경우 당일에 상품을 받아볼 수 있다. 급할 땐 퀵커머스 ‘매직나우’를 통해 1시간 내외 배송도 가능하다. 추석 당일(6일)을 제외하고 연휴 전 기간 정상 운영된다. 이는 명절 직전에 몰리는 수요를 노리는 전략이다. 홈플러스가 지난 설 연휴 온라인 매출을 분석한 결과 연휴 직전 4일간 주요 상품 매출이 직전 2주 대비 최대 31% 높게 나타났다. 선물세트도 연휴 이틀 전에 직전 2주간 평균 대비 160% 높은 매출을 기록했다.



11번가는 수도권에서 추석 당일을 제외하고 빠른배송 서비스 ‘슈팅배송’을 유지한다. 오전 11시 이전에 주문하면 그날에 상품을 받아볼 수 있다. SSG닷컴도 추석 당일 제외 ‘쓱배송’을 정상 운영한다. 권역에 따라 추석 전날(5일) 오후 1~2시까지 주문하면 당일 배송을 받을 수 있다. 컬리도 새벽 배송을 이어간다. 오후 11시까지 주문하면 다음 날 아침에 상품을 받아볼 수 있다. 다만 추석 당일은 물류센터 휴무로 7일 새벽배송은 이뤄지지 않는다. 네이버 스마트스토어 내 서비스 ‘컬리N마트’도 동일하게 운영된다.



CJ 온스타일은 연휴 기간 패션·뷰티·가전 등 프리미엄 상품군을 집중 편성해 명절 맞이 자기 보상과 막바지 선물 수요를 공략한다. 추석 당일을 제외하고 ‘바로도착’ 서비스를 유지한다. 서울권역은 오후 1시까지 주문하면 그날 받아볼 수 있다.



이커머스 대표주자 쿠팡은 그간에도 명절이나 공휴일을 가리지 않는 연중무휴 ‘로켓배송’을 운영해왔다. 이번 추석에도 신선식품부터 생활용품, 가전제품까지 끊김 없는 배송을 이어갈 예정이다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 주부 황모(52)씨는 이번 추석 장보기도 온라인으로 해결할 계획이다. 그는 “짐을 무겁게 들고 다닐 필요 없이 빠르게 받아볼 수 있어 매우 편하다”며 “추석 전날까지 필요한 물품들을 온라인으로 주문할 예정”이라고 말했다.2일 유통업계에 따르면 주요 업체들은 최장 10일간 이어지는 긴 연휴에도 배송 서비스를 이어가며 명절 막바지 수요 공략에 나섰다. 선물세트 예약과 장보기를 놓친 소비자들을 겨냥해 ‘연휴에도 멈추지 않는 배송’을 무기로 내세우는 모습이다.홈플러스는 연휴 기간 매장을 거점으로 한 당일배송 서비스 ‘매직배송’을 운영한다. 명절 직전까지 선물세트를 준비하지 못했거나 먹거리가 필요한 경우 당일에 상품을 받아볼 수 있다. 급할 땐 퀵커머스 ‘매직나우’를 통해 1시간 내외 배송도 가능하다. 추석 당일(6일)을 제외하고 연휴 전 기간 정상 운영된다. 이는 명절 직전에 몰리는 수요를 노리는 전략이다. 홈플러스가 지난 설 연휴 온라인 매출을 분석한 결과 연휴 직전 4일간 주요 상품 매출이 직전 2주 대비 최대 31% 높게 나타났다. 선물세트도 연휴 이틀 전에 직전 2주간 평균 대비 160% 높은 매출을 기록했다.11번가는 수도권에서 추석 당일을 제외하고 빠른배송 서비스 ‘슈팅배송’을 유지한다. 오전 11시 이전에 주문하면 그날에 상품을 받아볼 수 있다. SSG닷컴도 추석 당일 제외 ‘쓱배송’을 정상 운영한다. 권역에 따라 추석 전날(5일) 오후 1~2시까지 주문하면 당일 배송을 받을 수 있다. 컬리도 새벽 배송을 이어간다. 오후 11시까지 주문하면 다음 날 아침에 상품을 받아볼 수 있다. 다만 추석 당일은 물류센터 휴무로 7일 새벽배송은 이뤄지지 않는다. 네이버 스마트스토어 내 서비스 ‘컬리N마트’도 동일하게 운영된다.CJ 온스타일은 연휴 기간 패션·뷰티·가전 등 프리미엄 상품군을 집중 편성해 명절 맞이 자기 보상과 막바지 선물 수요를 공략한다. 추석 당일을 제외하고 ‘바로도착’ 서비스를 유지한다. 서울권역은 오후 1시까지 주문하면 그날 받아볼 수 있다.이커머스 대표주자 쿠팡은 그간에도 명절이나 공휴일을 가리지 않는 연중무휴 ‘로켓배송’을 운영해왔다. 이번 추석에도 신선식품부터 생활용품, 가전제품까지 끊김 없는 배송을 이어갈 예정이다.신주은 기자 june@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지