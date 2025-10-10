폭발적 질주에 드리프트까지… 나도 레이서
‘골프R’ 독일 현지 700㎞ 시승기
정의선 현대자동차그룹 회장은 최근 미국 자동차 전문매체와의 인터뷰에서 개인적으로 좋아하는 자동차 3종(포르쉐 911, 람보르기니 쿤타치, 폭스바겐 골프)을 꼽았다. 골프는 그 중 유일한 대중차다. 골프의 가장 고성능 모델인 ‘골프R’은 한국에 출시되지 않았지만 지난달 5~7일(현지시간) 독일 뮌헨으로 가 알프스산맥을 거쳐 오스트리아 레오강까지 왕복 약 700㎞를 시승했다.
준중형 해치백인데 주행모드에 ‘드리프트’가 있다. 주행 환경과 운전 실력 여건상 드리프트를 직접 테스트하진 못했지만 골프R은 작은 몸집만 봐선 짐작하기 힘든 강력한 힘을 품고 있는 게 분명했다.
시승은 폭스바겐 본사 소속 인스트럭터(인솔자) 차량을 쫓아가는 방식으로 진행했다. 낯선 유럽에서 인솔 차량을 놓치면 난처해질 텐데, 인스트럭터는 본분을 잊은 듯 질주했다. 운전대(스티어링 휠) 왼쪽에 주행모드를 ‘레이싱’으로 전환하는 버튼이 있다. 왼손 엄지손가락을 까딱해서 주행모드를 바꾸자 녀석이 갑자기 ‘그르렁’거리더니 다른 차를 갈아탄 것처럼 돌변했다.
아우토반에서 가속페달을 밟자 등짝이 시트에 턱 달라붙을 정도로 저돌적으로 뛰쳐나가 인솔 차량을 금방 따라잡았다. ‘골프R’에서 R이 레이싱(Racing)을 의미한다고 한다. 이 차의 최고출력은 330마력. 한국에 출시된 골프GTI보다 88마력 높다. 최대토크 42.8㎏·m, 최고속도 시속 250㎞의 성능을 갖췄다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는데 4.6초면 충분하다.
굽이진 알프스산맥을 오르면서 이 차의 진가는 고속주행이 아니라 코너링이란 걸 알 수 있었다. 흙길 위로 비가 세차게 내렸는데도 골프R이 노면을 단단히 움켜쥐고 바닥에 착 달라붙어 달린 덕에 곡선도로에서도 시속 약 100㎞의 속도를 줄일 필요가 없었다. ‘4모션 사륜구동 시스템’ 덕분이다. 이 시스템은 구동력을 앞뒤 차축과 좌우 뒷바퀴 사이에서 상황에 따라 적절히 배분해 정교한 주행을 돕는다. 댐퍼 강도도 15단계까지 세밀하게 조절할 수 있다.
비탈길 오르막도 거침없이 올랐다. 합쳐서 몸무게 160㎏이 넘는 성인 남성 2명이 일주일 치 물품을 담은 캐리어 2개와 배낭까지 싣고 탔는데도 뒤로 밀리거나 힘에 부치는 느낌이 없었다. 노면이 고르지 않은 도로에서도 승차감은 물 흐르듯 부드러웠다. 폭스바겐코리아 관계자는 “골프의 이름은 스포츠 골프(golf)가 아니라 해류의 한 종류인 걸프(gulf)에서 비롯됐다”고 설명했다.
소형차가 인기인 유럽은 한국보다 확실히 도로 폭이 좁았다. 중앙선이 없는 양방향 도로에서 반대 방향 차량이 다가와도 유럽 운전자들은 대체로 속도를 줄이지 않았다. 처음엔 낯선 도로 환경에서 운전하는 게 살짝 긴장됐지만 가죽 소재의 운전대에 수없이 많은 미세 구멍이 있어 손에 땀이 머물 틈이 없었다.
운전석에 앉으면 10.2인치 계기판과 운전자 쪽으로 살짝 기울어진 12.9인치 센터 디스플레이가 눈에 들어온다. 헤드업디스플레이(HUD)까지 총 3개의 화면이 주행에 필요한 정보를 직관적으로 전달한다.
기착지에서 내려 외관을 둘러봤다. 앞면에 헤드램프가 가늘고 길게 뻗어 있다. 헤드램프 중앙에 박힌 폭스바겐 로고에도 불이 들어온다. 뒷면 아래 장착된 4개의 배기구와 가는 바큇살(스포크) 안쪽으로 보이는 파란색 캘리퍼(브레이크 부품)는 이 차가 고성능이란 걸 보여줬다. 다시 출발할 땐 브레이크 페달을 밟지 않은 채 시동 버튼을 먼저 1.5초간 눌렀다. 그 뒤에 브레이크 페달을 밟자 엔진 회전수가 2500rpm으로 치솟으며 시동이 걸렸다. 2박 3일의 시승을 마친 뒤 연비는 ℓ당 10㎞를 조금 넘는 수준이었다.
트렁크는 중앙에 있는 폭스바겐 로고를 눌러 손잡이를 꺼낸 뒤 수동으로 열고 닫아야 한다. 보조석 시트 포지션 변경 방식도 수동이다. 하지만 골프R의 진면목을 생각하면 이런 건 구매 결정에 아무런 영향을 미치지 못한다. 골프는 1974년 첫 출시 이후 지금까지 8세대에 걸쳐 전 세계 판매량 3700만대를 돌파한 폭스바겐 베스트셀러 모델이다. 해치백의 기준을 세운 차량이라고도 평가받는다. 다만 아쉬운 게 있다면 한국에선 골프 라인업 최상위 모델인 골프R을 몰 수 없다는 거다. 국내 출시 계획은 아직 검토되지 않고 있다.
뮌헨=글·사진 이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사